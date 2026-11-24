अहिल्यानगर - इंग्लंडमधील चार्ल्स डार्विन हा प्रसिद्ध जीवशास्त्रज्ञ व निसर्ग शास्त्रज्ञ होता. त्याचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत जगप्रसिद्ध आहे. त्याने मानवजातीच्या व प्राण्यांच्या उत्क्रांतीचे रहस्य उलगडले होते. त्याच्या या महान कार्यात नगरी माणसांचा वाटा आहे. तो त्याने आपल्या ‘द एक्स्प्रेशन ऑफ द इमोशन्स इन मॅन अँड ॲनिमल’ या पुस्तकात नोंदवले आहे. त्यामुळे नगरचे नाव विज्ञानाच्या इतिहासात नोंदवले गेले..सुपा (पारनेर) येथील शिलालेख अभ्यासक सतीश सोनवणे यांनी अहिल्यानगर (अहमदनगरचा) हा समृद्ध इतिहास उजेडात आणला आहे. केंब्रिज विद्यापीठातील द डार्विन करस्पॉन्डन्स प्रोजेक्टमध्ये या संशोधनाविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. यातून सुमारे पावणे दोनशे वर्षांपूर्वी इंग्लंडमधील आपल्या प्रयोगशाळेत बसलेल्या डार्विनला एका महत्त्वाच्या संशोधनासाठी नगरच्या माणसांची गरज भासली होती, हे यातून दिसते..काय होते संशोधन?१८६७ साली त्याने सोळा प्रश्नांची प्रश्नावली तयार केली. आश्चर्य वाटल्यावर भुवया उंचावतात का? लाज वाटल्यावर गाल लाल होतात का? संताप आल्यावर मुठी आवळल्या जातात का? असे बारकाईने विचारलेले प्रश्न होते. महत्त्वाची अट होती. केवळ स्मरणशक्तीवर अवलंबून न राहता, प्रत्यक्ष निरीक्षण करून उत्तरे पाठवावीत. ही प्रश्नावली त्याने जगभरातील मित्र, मिशनरी आणि ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना पाठवली. त्या यादीत तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेन्सीतील अहमदनगर जिल्ह्याचे कलेक्टर एच. एन. बी. एरस्काइन यांचे नाव होते..काय आढळले?कलेक्टर एरस्काइन यांनी त्या प्रश्नावलीनुसार नगरच्या लोकांचे निरीक्षण सुरू केले. पण येथे एक मोठी अडचण आली. युरोपियन अधिकाऱ्यांसमोर स्थानिक लोक भावना सहज व्यक्त करत नसत. साहेबांसमोर शांत आणि संयमी राहण्याची सवय असल्याने चेहऱ्यावरील भाव टिपणे कठीण झाले. एरस्काइन यांनी कॅनरा येथील न्यायाधीश मिस्टर वेस्ट आणि काही स्थानिक गृहस्थांची मदत घेतली. स्वतःच्या निरीक्षणातून त्यांनी डार्विनला एक महत्त्वाची नोंद पाठवली. 'येथील हिंदू लोक दुःख झाल्यावर भावना रोखून धरण्याचा प्रयत्न करतात; पण जेव्हा रडू आवरत नाही, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांतून युरोपीय लोकांप्रमाणेच अश्रू वाहतात.'.यानंतर डार्विनने कोलकात्त्यातील बोटॅनिक गार्डनचे क्युरेटर जॉन स्कॉट यांच्याकडूनही आदिवासी लोकांचे दीर्घकाळ निरीक्षण करून सविस्तर उत्तरे पाठवली. जगभरातून हाती आलेल्या या माहितीद्वारे डार्विनने १८७२ साली ‘द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन्स इन मॅन अँड अॅनिमल्स’ हा ग्रंथ प्रकाशित केला. जगातील सर्व माणसांच्या चेहऱ्यावरील भावना आणि स्नायूंची रचना सारखीच आहे. त्यामुळे रंग, वंश किंवा भूगोल वेगळा असला तरी मानवजात एकाच मुळापासून उत्क्रांत झालीय. या ग्रंथात अहमदनगर, कलेक्टर एरस्काइन आणि येथील लोकांच्या भावना लपवण्याच्या स्वभावाचा उल्लेख केला आहे.१८५९ साली ‘ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज’ हा ग्रंथ लिहून डार्विनने जीवशास्त्रात क्रांती घडवली. त्यानंतर त्याला मानव आणि प्राण्यांच्या भावभावनांच्या उत्क्रांतीचा अभ्यास करायचा होता. जगातील वेगवेगळ्या भागांत राहणारे लोक राग, आनंद, दुःख, आश्चर्य, भीती आणि लाज या भावना एकसारख्याच व्यक्त करतात का, हे त्याला वैज्ञानिकदृष्ट्या तपासायचे होते. त्यासाठी त्याने अहमदनगरसह जगभरातील लोकांशी संपर्क साधला होता. त्याचे दस्तावेज उपलब्ध आहेत.- सतीश सोनवणे, इतिहास संशोधक, पारनेर.कोण होता डार्विन?चार्ल्स डार्विनने पृथ्वीवरील सजीवांची उत्पत्ती, त्यांच्यात होणारे बदल आणि विविध प्रजातींचा विकास यांचा त्याने अभ्यास केला. सजीवांमध्ये काळानुसार बदल होत जातात आणि नवीन प्रजाती निर्माण होऊ शकतात. पर्यावरणाशी अनुकूल गुण असलेल्या सजीवांना जगण्याची आणि प्रजननाची अधिक संधी मिळते. विविध सजीवांचा उत्क्रांतीच्या इतिहासात समान पूर्वज असू शकतो.On the Origin of Species (1859) - या ग्रंथात नैसर्गिक निवडीद्वारे उत्क्रांतीची संकल्पना मांडली. The Descnt of Man (1871) - मानवाची उत्क्रांती आणि मानवाचा इतर प्राण्यांशी असलेला संबंध स्पष्ट केला. The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872) मानव आणि प्राण्यांच्या भावभावना, चेहऱ्यावरील हावभाव आणि भावनिक अभिव्यक्ती यांचा अभ्यास केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.