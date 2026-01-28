Rahuri Accidents: राहुरीतील अपघातात तरुणाचा मृत्यू; तीन जण जखमी, अपघातांची मालिका सुरूच!

राहुरी : शहरात राष्ट्रीय महामार्गावर अपघातांची मालिका आणि मृत्यूचे तांडव चालूच आहे. प्रजासत्ताक दिनी राहुरी शहरात राष्ट्रीय महामार्गावर दोन ठिकाणी अपघाताच्या घटना घडल्या. त्यात तरुणाचा जागीच मृत्यू; तर तीन तरुण गंभीर जखमी झाले..Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...संकेत सखाराम बाचकर (वय १८, रा. गोटुंबे आखाडा) असे मृताचे नाव आहे. श्रीकांत काशिनाथ हापसे (वय २१, रा. गोटुंबे आखाडा), तसेच दुसऱ्या अपघातातील प्रसाद शरद गागरे (वय १८) आणि सार्थक कैलास आहेर (वय १९, दोघेही रा. कानडगाव), अशी गंभीर जखमींची नावे आहेत..राहुरी शहरातील गाडगे महाराज आश्रमशाळेसमोर राष्ट्रीय महामार्गावर पहिला अपघात घडला. सोमवारी सकाळी साडेआठ वाजता राहुरी महाविद्यालयात ध्वजवंदन करून संकेत बाचकर व श्रीकांत हापसे एका दुचाकीवर घरी परत चालले होते. त्यांच्या दुचाकीला भरधाव मालट्रकने मागून जोराची धडक दिली. .त्यात, दुचाकीवरील दोघेही रस्त्यावर पडले. संकेत भास्कर थेट ट्रकच्या चाकाखाली सापडला. अंगावरून चाक गेल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. श्रीकांत गंभीर जखमी झाला. त्याला तत्काळ रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले. तो राहुरी महाविद्यालयाचा विद्यार्थी आहे. संकेत लोणी येथे बीएससी (ॲग्री.) मध्ये शिक्षण घेत होता. त्याच्या पश्चात आई, वडील, भाऊ, असा परिवार आहे..Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!. राहुरी बसस्थानका समोर दुसरा अपघात झाला. कानडगाव येथील प्रसाद गागरे व सार्थक आहेर डोंगरगण येथे दुचाकीवर चालले होते. त्यांना टेम्पोने जोराची धडक दिली. या अपघातात प्रसादच्या हाताचा पंजाला गंभीर दुखापत झाली आहे, तर सार्थक किरकोळ जखमी झाला आहे. दोन्ही अपघात एकापाठोपाठ झाले. अपघातांची मालिका सुरू असल्याने ग्रामस्थांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.