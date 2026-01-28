अहिल्यानगर

Rahuri Accidents: राहुरीतील अपघातात तरुणाचा मृत्यू; तीन जण जखमी, अपघातांची मालिका सुरूच!

Series of Road accidents in Rahuri Area: राहुरीत अपघातांची मालिका थांबण्याचे नाव नाही; तरुणाचा मृत्यू, तीन जखमी
Rahuri Accident: Rising Road Mishaps Spark Concern

Rahuri Accident: Rising Road Mishaps Spark Concern

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राहुरी : शहरात राष्ट्रीय महामार्गावर अपघातांची मालिका आणि मृत्यूचे तांडव चालूच आहे. प्रजासत्ताक दिनी राहुरी शहरात राष्ट्रीय महामार्गावर दोन ठिकाणी अपघाताच्या घटना घडल्या. त्यात तरुणाचा जागीच मृत्यू; तर तीन तरुण गंभीर जखमी झाले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
crime
accident
Youth
rahuri
district

Related Stories

No stories found.