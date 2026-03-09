अहिल्यानगर

Ahilyadevi Barav: अहिल्यादेवींच्या ऐतिहासिक बारवेचे हाेणार पुनरुज्जीवन; पुण्याच्या सेवावर्धिनीचा पुढाकार, १७०८ चा शीलालेख!

survey and measurement of Ancient Barav for Revival: अहिल्यादेवींच्या बारवेचे पुनरुज्जीवन: सेवावर्धिनीचा पुढाकार
Heritage Revival: Restoration Planned for Ahilyadevi’s Ancient Barav

Heritage Revival: Restoration Planned for Ahilyadevi’s Ancient Barav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जामखेड: जागतिक महिला दिनानिमित्ताने पुणे येथील सेवावर्धिनी या सामाजिक संस्थेकडून अहिल्यादेवी होळकर बारवेचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत संस्थेच्या पदाधिका-यांनी तालुक्यातील जवळा येथे येत बारवेची पाहणी करून मोजमाप घेतले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
pune
district
Water Conservation
Cultural heritage
historical places

Related Stories

No stories found.