Ahilyadevi Barav: अहिल्यादेवींच्या ऐतिहासिक बारवेचे हाेणार पुनरुज्जीवन; पुण्याच्या सेवावर्धिनीचा पुढाकार, १७०८ चा शीलालेख!

जामखेड: जागतिक महिला दिनानिमित्ताने पुणे येथील सेवावर्धिनी या सामाजिक संस्थेकडून अहिल्यादेवी होळकर बारवेचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत संस्थेच्या पदाधिका-यांनी तालुक्यातील जवळा येथे येत बारवेची पाहणी करून मोजमाप घेतले..यावेळी संस्थेच्या महाव्यवस्थापक गिरिजा सिरशीकर, शेतीतज्ज्ञ माधुरी देशपांडे, जलसंधारणतज्ज्ञ दीपक आव्हाड, संदीप काकड, सेवा इंटरनॅशनल फेलोच्या आरती कांबळे यांनी बारवेची पाहणी केली. सेवावर्धिनी ही संस्था १९९८ पासून ही संस्था विविध विषयांवर काम करत आहे. महाराष्ट्रातील ५०० पेक्षा अधिक संस्था सेवावर्धिनीशी जोडलेल्या आहेत. अहिल्यादेवी होळकर बारव पुनरुज्जीवन आणि पुनर्वापर या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत ७ पेक्षा अधिक बारवांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. सध्या नवीन बारवांचे काम संस्थेच्या वतीने हाती घेण्यात आले आहे..जवळा येथील बारवेच्या तळाला बांधकामाचे दगड निसटले आहेत. बांधकामाचे निखळलेले दगड पुन्हा बसवणे, तर काही ठिकाणी नवीन दगड बसवणे गरजेचे आहे. झुडपांमुळे बारवेच्या भिंतींना तडे गेले आहेत. दुरुस्ती कामामुळे बारवेचे पुरातन बांधकाम सुरक्षित राहण्यासाठी मदत होणार आहे..बारवेचे स्वरूपबारव ५० चौरस फूट चौरस आकारात आहे. खालच्या बाजुला अष्टकोनी आकार आहे. बारवेच्या दक्षिणेला खाली उतरण्यासाठी शेवटपर्यंत पाय-या आहेत. पश्चिमेला मोटेची धाव आहे. नैऋत्य कोप-यात नंदकेश्वर शिवलिंग आहे. बारवेच्या पूर्वेकडील भिंतीवर पश्चिममुखी हनुमानाची मूर्ती आहे. पश्चिमेला भैरवनाथाचे पुरातन हेमाडपंती मंदिर आहे. भैरवनाथ मंदिर परिसरात अनेक पुरातन मूर्ती आहेत. त्यामध्ये श्री विष्णू मूर्ती, हनुमान, गणपती, नागमूर्ती याबरोबर अनेक सतीशिळा मूर्ती आहेत..१७०८ चा शीलालेख'उत्तरायाने वैशाख शुद्ध शके १७०८, श्रीमंत मातोश्री अहिल्यादेवी होळकर यांनी रयतेसाठी विहिरीचे काम केले,' असा शिलालेख या बारवेत आहे.