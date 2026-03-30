Karjat Accident: कर्जत रस्त्यावर अपघात, सात विद्यार्थी जखमी; अकलुज येथील वॉटरपार्कला जात हाेते अन् अचानक काय घडलं!

जामखेड: जामखेडलगत कर्जत रस्त्यावर चारचाकी वाहनाला झालेल्या अपघातात सात विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. शहरातील विद्यार्थी अकलुज येथे वॉटरपार्कला जात असताना हा अपघात झाला. शहरालगत कर्जत रस्त्यावर रत्नदिप मेडीकल काॅलेज जवळ चारचाकी वाहनाचे नियंत्रण सुटल्याने वाहन पलटी झाले. वाहनातील सर्व जण जखमी झाले. .यामध्ये दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना नगर येथे हलविण्यात आले आहे. श्रेयश प्रल्हाद राजगुरू, चैत्यन्य भक्तराज राजगुरू, ओम महेंद्र राऊत, सौरभ बबन यवले, साहिल अंबिका जाधव, यश संतोष खेत्रे, अमिन शेख (रा. जामखेड) हे जखमी झाले आहेत. अकलुज येथील वॉटरपार्कला फिरण्यासाठी चारचाकी वाहनाने रविवारी (ता.२९) सकाळी सात वाजता चालले होते. जामखेड शहरापासून अवघे तीन किलोमीटर अंतरावर गेले असता वळणावर चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला. वाहनाने दोन ते तीन पलटी मारल्या.