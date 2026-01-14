Ahilyanagar News: शनिशिंगणापूर होणार लटकूमुक्त; देवस्थानच्या ६३ वर्षांच्या इतिहासात प्रांताधिकाऱ्यांचा क्रांतिकारी आदेश, अडवणूक रॅकेट हादरलं!

सोनई: शनिशिंगणापूर येथे भाविकांची होणारी अडवणूक, दमदाटी व सक्तीचे वाढते प्रकार लक्षात घेऊन प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी रस्त्यावर वाहनांना व भक्तांना आडवे होणे, ठराविक दुकानात नेणे व सक्ती करणे यासाठी मंगळवारी (ता.१३) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे. सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १५२ नुसार लटकू व मध्यस्थांवर कारवाई होणार असल्याने देवस्थानच्या ६३ वर्षांच्या इतिहासात हा क्रांतिकारी आदेश संक्रांत आणणारा ठरणार आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.प्रांताधिकारी पाटील यांच्या आदेशात सहायक पोलिस निरीक्षक यांचे पत्र, शनिशिंगणापूर ग्रामपंचायतीचे निवेदन, गोपनीय अहवाल व तहसीलदारांच्या पत्राचा, तसेच लाखो भाविकांतून नेहमी पुढे येणाऱ्या तक्रारींचा विचार करण्यात आला. देवस्थान ‘अ’ दर्जाचे असल्याने येथे देशभरातून भाविक दर्शनासाठी येतात. येथे अडवणूक, आर्थिक पिळवणूक, पुजा साहित्याची सक्ती व भक्तांनी विरोध केल्यास दमदाटी, शिवीगाळ होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचा उल्लेख आहे..गावातील रस्ते, जोडणारे सार्वजनिक रस्ते, बसस्थानक, प्रवेशद्वार व इतर सार्वजनिक ठिकाणी उभे राहून कुठलाही अधिकार नसताना भाविकास थांबविणे, फसवणूक करणे, दिशाभूल किंवा मध्यस्थी करणे, सार्वजनिक उपद्रवमध्ये येतात म्हणून प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे आदेशात नमूद केले आहे. सार्वजनिक शांततेचा भंग असलेल्या बाबी त्यात स्पष्टपणे मांडण्यात आल्या आहेत. हा आदेश माहितीस्तव विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे..बजावण्यात आलेला आदेश हा मंगळवारपासून (ता.१३) लागू करण्यात आला आहे. आतापर्यंत कारवाई झालेल्या व यापुढे कारवाई झालेल्या व्यक्तीने २८ जानेवारी रोजी प्रांत कार्यालयात हजर होऊन हा आदेश अंतिम का करू नये याबाबत कारण द्यायचे आहे. मुदतीत हरकत न आल्यास किंवा योग्य कारण नसल्यास कारवाईस तयार राहावे.-सुधीर पाटील, प्रांताधिकारी, अहिल्यानगर..वरिष्ठांच्या आदेशाचे काटेकोर पालन आजपासून सुरू करण्यात आले आहे. २०२५ मध्ये ५३ लटकूवर कारवाई केली, तर यावर्षी १२ दिवसांत आठ जणांवर कारवाई केली. गाव व जोडणाऱ्या रस्त्यावर यंत्रणा अलर्ट केली आहे.-आशिष शेळके, सहायक पोलिस निरीक्षक..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.वाहने अडवून दमदाटी व दहशत निर्माण केली जात असल्याने गावाची व देवस्थानची देशभरात बदनामी होत होती. अनेक भाविकांना असुरक्षितता वाटत असल्याचे निवेदन ग्रामपंचायतीने प्रशासनास दिलेले होते.-बाळासाहेब बानकर, माजी सरपंच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.