Shani Shingnapur Rain : शनिशिंगणापुरात पावसाचा हाहाकार; दर्शन व्यवस्थेत अडचण, वाहनतळ गेले पाण्यात

Heavy Overnight Rainfall Hits Shani Shingnapur : शनिशिंगणापूरमध्ये सखल भाग पाण्याखाली, गावकऱ्यांचे हाल
सोनई : शनिशिंगणापूर (Shani Shingnapur) येथे गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर झालेल्या जोरदार पावसाने वाहनतळ, मंदिर परिसर व गावातील सखल भागात पाण्याचे तळे साचले. भुयारी दर्शनपथ मार्गात पानसनाला नदीचे पाणी शिरल्याने पाच तास मार्गावरील दर्शन व्यवस्था बंद करावी लागली होती.

