Shevgaon Accident: खानापूरच्या तीन युवकांवर काळाचा घाला;दिवाळीच्या खरेदीला जात असताना अपघात; गावावर शोककळा

शेवगाव, : दिवाळी सणासाठी नवीन कपड्यांची खरेदी करण्यासाठी शेवगावकडे दुचाकीवरून निघालेल्या तीन युवकांचा दुचाकी व ट्रकच्या समोरासमोर झालेल्या अपघातात जागीच मृत्यू झाला. शुक्रवारी (ता. ६) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास शेवगाव-पैठण रस्त्यावरील घोटण शिवारात ही घटना घडली. .अमर रवींद्र जगधने (वय १७), ओंकार भाऊसाहेब जगधने (वय १९) व रोहित रमेश धनुरे (वय २७, तिघे रा. खानापूर, ता. शेवगाव) अशी मृत युवकांची नावे आहेत. सणासुदीच्या काळात तीन युवकांचा अपघाती मृत्यू झाल्याने खानापूरसह परिसरात शोककळा पसरली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अमर जगधने, ओंकार जगधने व रोहित धनुरे हे तिघे शुक्रवारी सायंकाळी दुचाकीवरून दिवाळीच्या खरेदीसाठी शेवगावकडे निघाले होते. दरम्यान, ट्रक राहुरी येथील कारखान्यातून ऊस खाली करून पैठणच्या दिशेने जात होता. घोटण शिवारात दोन्ही वाहनांची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या अपघातात दुचाकीवरील तिन्ही युवकांचा.जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर ट्रकचालक घटनास्थळावरून पसार झाला.घटनेची माहिती मिळताच घोटण बीटचे पोलिस कर्मचारी चंद्रकांत कुसारे यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. याप्रकरणी ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..दरम्यान, शनिवारी (ता. ७) रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास खानापूर येथे तिन्ही युवकांवर शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अमर याच्या पश्चात दोन भाऊ, आई-वडील, ओंकार याच्या पश्चात आई-वडील, तीन बहिणी व तीन भाऊ, तर रोहित याच्या पश्चात आई-वडील व एक भाऊ असा परिवार आहे. दिवाळीच्या आनंदोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर खरेदीसाठी घराबाहेर पडलेल्या तीन युवकांचा मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.