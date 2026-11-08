अहिल्यानगर

Shevgaon Accident: खानापूरच्या तीन युवकांवर काळाचा घाला;दिवाळीच्या खरेदीला जात असताना अपघात; गावावर शोककळा

Shevgaon Accident : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव-पैठण रस्त्यावर घोटण शिवारात दुचाकी आणि ट्रकची समोरासमोर धडक झाली. दिवाळीच्या खरेदीसाठी शेवगावकडे निघालेल्या तीन युवकांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर ट्रकचालक पसार झाला असून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Three youths die after a motorcycle collides head-on with a truck in Ghotan village near Shevgaon.

Three youths die after a motorcycle collides head-on with a truck in Ghotan village near Shevgaon.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शेवगाव, : दिवाळी सणासाठी नवीन कपड्यांची खरेदी करण्यासाठी शेवगावकडे दुचाकीवरून निघालेल्या तीन युवकांचा दुचाकी व ट्रकच्या समोरासमोर झालेल्या अपघातात जागीच मृत्यू झाला. शुक्रवारी (ता. ६) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास शेवगाव-पैठण रस्त्यावरील घोटण शिवारात ही घटना घडली.

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