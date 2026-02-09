Ahilyanagar Crime: शेवगावमध्ये किरकोळ वादातून चाकू हल्ला; एकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी

शेवगाव : शेजारील दुकानांमधील किरकोळ कारणावरून झालेल्या हाणामारीतील चाकू हल्ल्यात एकाचा मृत्यू झाला, तर दोघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना शनिवारी (ता. ७) रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास मिरी रस्त्यावरून शास्त्रीनगर जिल्हा परिषद शाळेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील आर युनिक्स आर्ट्स दुकानासमोर घडली..या घटनेत किसन शंकर वाघमोडे (वय ५०) यांचा मृत्यू झाला असून, राहुल किसन वाघमोडे व प्रशांत किसन वाघमोडे हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी राहुल वाघमोडे यांच्या फिर्यादीवरून परशुराम रायप्पा मोरे, रितेश रायप्पा मोरे, राहुल रायप्पा मोरे (तिघे रा. रेणुकानगर, शेवगाव), सचिन रमेश काते (रा. सामनगाव, ता. शेवगाव) तसेच इतर अनोळखी इसमांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा व इतर संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..फिर्यादीत म्हटले आहे की, शनिवारी रात्री राहुल वाघमोडे हे त्यांच्या दुकानात काम करत असताना आरोपी तेथे आले. त्यांनी ही जागा तुझ्या बापाची आहे का, तुम्हाला जिवंत सोडणार नाही, अशी धमकी देत शिवीगाळ केली..Marathwada Crime : मोबाइल घेण्यावरून वाद! आधी सिगारेटचे चटके दिले आणि नंतर चिरला गळा; चौघांवर गुन्हा, संशयिताला अटक.यावेळी रितेश व राहुल मोरे यांनी किसन वाघमोडे यांना पकडून धरले, तर परशुराम मोरे व सचिन काते यांनी चाकूने हात, पाय व मानेवर वार करुन त्यांना गंभीर जखमी केले. वडिलांना सोडविण्यासाठी राहुल व प्रशांत मध्ये पडले असता, आरोपींनी त्यांच्यावरही चाकूने वार केले. त्यानंतर सर्व आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले.पान ४ वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.