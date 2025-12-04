अहिल्यानगर

Shirdi Highway:'शिर्डी महामार्ग होणार गुळगुळीत अन् ठणठणीत'; डांबराचा पहिला थर पडला, वर्षभरात पालटणार रूपडे !

Maharashtra road development: महामार्ग प्राधिकरणाने अखेर व्यापक दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणाची योजना राबवून या रस्त्याला नवीन आणि आधुनिक स्वरूप देण्याचे काम हाती घेतले आहे. पहिला डांबर थर टाकल्यानंतर रस्त्याचा दर्जा तत्काळ सुधारल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
Smooth & Strong: Shirdi Highway Upgradation Gets Major Push

सकाळ वृत्तसेवा
-सतीश वैजापूरकर

शिर्डी : मागील तीस वर्षांपासून देखभालीअभावी तीन-तेरा वाजलेला, खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांत अनेकांचे बळी गेलेला आणि त्यामुळे सामान्य जनतेच्या रोषास कारणीभूत ठरलेल्या शिर्डी ते अहिल्यानगर महामार्गाची दैना आता फिटेल. वर्षभरात रस्ता गुळगुळीत अन् ठणठणीत होईल. सरत्या वर्षाची ही सर्वांत मोठी गुड न्यूज आहे. रस्त्याच्या कामाने वेग घेतला. जेथे डांबरीकरणाचा पहिला थर टाकून झाला, तेथे त्याचे रूपडे भलतेच पालटल्याचे दिसत आहे.

Ahmednagar
worker
shirdi
Asian highway

