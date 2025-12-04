Shirdi Highway:'शिर्डी महामार्ग होणार गुळगुळीत अन् ठणठणीत'; डांबराचा पहिला थर पडला, वर्षभरात पालटणार रूपडे !

-सतीश वैजापूरकरशिर्डी : मागील तीस वर्षांपासून देखभालीअभावी तीन-तेरा वाजलेला, खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांत अनेकांचे बळी गेलेला आणि त्यामुळे सामान्य जनतेच्या रोषास कारणीभूत ठरलेल्या शिर्डी ते अहिल्यानगर महामार्गाची दैना आता फिटेल. वर्षभरात रस्ता गुळगुळीत अन् ठणठणीत होईल. सरत्या वर्षाची ही सर्वांत मोठी गुड न्यूज आहे. रस्त्याच्या कामाने वेग घेतला. जेथे डांबरीकरणाचा पहिला थर टाकून झाला, तेथे त्याचे रूपडे भलतेच पालटल्याचे दिसत आहे..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .या रस्त्यावरील सावळीविहीर ते अहिल्यानगर सुमारे ७५ किलोमीटर अंतरातील सुमारे १०१ ठिकाणांवरील नाले आणि ओढ्यांवर कल्वर्ट (पूल किंवा मोऱ्या) तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्याच वेळी रस्त्यावर मुरूम आणि खडीची भर टाकून रोलिंग करण्याचे काम सुरू आहे. जेथे हे काम पूर्ण झाले, त्यावर डांबरीकरण होत आहे. जमीन सपाटीपासून सुमारे चार फूट उंची वाढवून रस्ता बांधला जात आहे. .पावसाचे पाणी साचल्याने रस्ता खराब होतो. गेल्या तीस वर्षांपासून हा खेळ सुरू आहे. यावेळी मात्र अधिकाऱ्यांना जाग आली. त्यांनी मोऱ्या बांधणीला प्राधान्य दिले. गरज भासेल तेथे दोन्ही बाजूला गटार बांधली जात आहे. वाढलेली उंची आणि गटारीची व्यवस्था करण्यात आल्याने आता पावसाळ्यात हा रस्ता पाण्यात बुडणार नाही, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही..कोल्हार येथील दररोजची वाहतूक कोंडी पुढील चार-पाच महिन्यांत कायमची दूर होण्याची शक्यता आहे. कारण तेथील पुलाचे काम या कालावधीत पूर्णत्वास जाईल. अहिल्यानगर बाह्यवळण रस्ता ते शिंगणापूर या अंतरात रस्ते बांधणी सुरू आहे. शिंगणापूर ते बाभळेश्वर या अंतरात दुसरी टीम रस्ता बांधणी करते आहे. एकाच वेळी दोन टीम यंत्रसामग्रीसह काम करीत आहेत. त्यामुळे कामास वेग आला आहे. रस्त्यावर १०१ ठिकाणी मोऱ्यांची कामे केली जात आहेत. त्यातील एका बाजूची कामे सुरू आहेत. ही दोन्ही बाजूंची कामे आणि गटारींचे काम आटोपले की रस्ता बांधणीला आणखी वेग येईल. येत्या एप्रिल महिन्यात या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करायचे आहे. मात्र, त्यापूर्वीच तीन महिने हे काम आम्ही पूर्ण करू, अशी ग्वाही या प्रकल्पाचे संचालक धानेश स्वामी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...पुढील चार महिन्यांत कोल्हार येथील पुलाचे काम पूर्ण होईल. सावळीविहीर ते अहिल्यानगर या रस्त्याच्या कामाने वेग घेतला आहे. बरेच अडथळे पार करून आणि समस्यांतून मार्ग काढून हे काम सुरू आहे. कामाचा वेग समाधानकारक आहे. तो तसाच ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. तसे झाले तर पुढील डिसेंबर महिन्यात हे काम पूर्ण होईल. काम पूर्ण झाल्यानंतर देहरे आणि पिंपरी निर्मळ येथे टोलनाके सुरू केले जातील.- धानेश स्वामी, आयईएस, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग, अहिल्यानगर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.