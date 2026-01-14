Shrigonda politics: शिवसेनेच्या पाच जणांची स्वतंत्र गटनोंदणी?; श्रीगोंदेत शिवसेनेतील गटबाजी चव्हाट्यावर!

श्रीगोंदे : श्रीगोंदे नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या नऊ नगरसेवकांपैकी पाच जणांनी सोमवारी (ता.१३) जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिवसेनेच्या गटनोंदणीसाठी ओळख परेड केल्याची माहिती समजली. चार नगरसेवकांना बाजूला ठेवत ही गटनोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने शिवसेनेतील गटबाजी चव्हाट्यावर आली आहे. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.येथील नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे नऊ नगरसेवक निवडून आले आहेत. गटनेता निवडीवरून शिवसेनेच्या नगरसेवकांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह पुढे आल्याच्या चर्चा मध्यंतरी रंगल्या होत्या. त्यानंतर माजी नगराध्यक्ष मनोहर पोटे हे नामनिर्देशित सदस्य झाल्यानंतर तेच गटनेते होणार असल्याची चर्चा शिवसेनेच्या गोटातून पुढे आली. .सोमवारी(ता.१३) झालेल्या नामनिर्देशित सदस्य निवडीत मनोहर पोटे यांचा अर्जच अवैध ठरल्याने त्यांचा सभागृहात येण्याचा मार्ग खुंटला. मात्र, त्यापूर्वीच सोमवारी(ता.१३) सकाळी शिवसेनेच्या पाच नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन पाच जणांच्या गटनोंदणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्याकडे दिल्याची खात्रीशीर माहिती समजली. विशेष म्हणजे, शिवसेनेच्या वरिष्ठांच्या परवानगीने ही गटनोंदणीची प्रक्रिया पुढे राबविण्यात आल्याचे समजते..दरम्यान, शिवसेनेच्या पाच नगरसेवकांनी स्वतंत्र गटनोंदणी केल्याचे समजल्यानंतर मंगळवारी(ता.१३) शिवसेनेच्या गोटातील हालचाली गतिमान झाल्या. शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याची भेट घेऊन पुढील रणनीतीबाबत चर्चा केली. त्यानंतर येत्या दोन दिवसांत शिवसेनेचे सर्व नऊ नगरसेवक एकत्रितपणे जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन एकाच गटामध्ये नोंदणी करणार असल्याची माहिती समजली. दरम्यान, या पाच नगरसेवकांनी अन्य चार जणांना वगळून गटनोंदणीचा निर्णय का घेतला याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत..आम्ही गटनोंदणीचे दोन मसुदे तयार केले होते. मात्र, आम्ही सर्व नऊ जण एकत्रच आहोत. एकत्रच गटनोंदणी करणार आहोत.- श्रीकृष्ण धुमाळ, नगरसेवक, शिवसेना.माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.पाच जणांनी स्वतंत्र गटनोंदणी केल्याची आमच्यापर्यंत कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही. त्यामुळे त्याबाबत बोलणे उचित ठरणार नाही.- अख्तर शेख, नगरसेवक, शिवसेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.