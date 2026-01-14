अहिल्यानगर

Shrigonda politics: शिवसेनेच्या पाच जणांची स्वतंत्र गटनोंदणी?; श्रीगोंदेत शिवसेनेतील गटबाजी चव्हाट्यावर!

political Developments in Shrigonda Shiv Sena: शिवसेनेच्या गटबाजीमुळे श्रीगोंदेत राजकीय वातावरण तापले
Shiv Sena Faces Internal Turmoil in Shrigonda Over Groupism

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीगोंदे : श्रीगोंदे नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या नऊ नगरसेवकांपैकी पाच जणांनी सोमवारी (ता.१३) जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिवसेनेच्या गटनोंदणीसाठी ओळख परेड केल्याची माहिती समजली. चार नगरसेवकांना बाजूला ठेवत ही गटनोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने शिवसेनेतील गटबाजी चव्हाट्यावर आली आहे.

Shiv Sena
Ahmednagar
political
district
Maharashtra Politics
shrigonda

