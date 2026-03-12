Teacher Suspension: अहिल्यानगरमधील पंधरा शिक्षक निलंबित; दिव्यांगत्व बनावट दाखला भाेवला, शिक्षण क्षेत्रात उडाली खळबळ, अनेकजण गॅसवर!

अहिल्यानगर: गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले दिव्यंगत्त्वाचे प्रकरण आज धसास लागले. जिल्हा परिषदेने तब्बल पंधरा कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. यात तब्बल अकरा जण शिक्षक आहेत. तीन परिचर, एक आरोग्य सेवक आहे. बनावट दिव्यांगत्व दाखवायला गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना हे प्रकरण अंगलट आले आहे. त्यांना सेवेतून निलंबित केले आहे, तर आठ जणांवर थेट फौजदारी कारवाई गुदरणार आहे..Pune Crime: उबेर चालकाचा खून करणाऱ्यास पोलीसांनी ठोकल्या बेड्या; जुन्नर तालुक्यात खळबळ, तपासाची चक्र फिरली अन्...जिल्हा रुग्णालयात केलेल्या दिव्यांग वैद्यकीय पडताळणीत दिव्यंगत्वाचे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आढळल्याने जिल्हा परिषदेच्या १५ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यात ११ शिक्षक, ३ परिचर, तर एका आरोग्य सेवकाचा समावेश आहे. यातील आठ जणांची नियुक्तीच दिव्यांग प्रमाणपत्रावर झाल्याचे समोर आले आहे. संबंधितांवर थेट फौजदारी कारवाई होणार आहे. त्या त्या विभागाला तशी फिर्यादी द्यायला सांगितले आहे..राज्यातील सर्वच शासकीय विभागांतील दिव्यांग कर्मचारी तपासणीचे आदेश दिव्यांग मंत्रालयाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने तालुकानिहाय शिबिरे घेऊन दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची तपासणी केली. त्यातून काही कर्मचारी जिल्हा रुग्णालयात, तर काही कर्मचारी नाशिक येथील उपसंचालक कार्यालयाकडे वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवले होते..दरम्यान, जिल्हा रुग्णालयाने या कर्मचाऱ्यांना बोलावून प्रत्यक्ष तपासणी केली. त्यात १८ कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आढळले. तसा अहवाल जिल्हा रुग्णालयाने जिल्हा परिषदेला पाठवला. जिल्हा परिषदेने या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा पाठवून खुलासा मागवला. १८ पैकी १५ जणांचा खुलासा समाधानकारक नसल्याने त्यांच्यावर थेट निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी दिले. यातील एकाचा खुलासा मान्य करण्यात आला. एकाची पुनश्च पडताळणी करण्यात येणार आहे, तर एकाच्या खुलाशाची पडताळणी केली जाणार आहे..Sangola Political: सांगोला तालुक्यात राजकीय भूकंप! साळुंखे-पाटलांचे पंचायत समितीचे तीन सदस्य भाजपमध्ये, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचा मास्टरस्ट्रोक...हे होते कर्मचारी (कंसात दिव्यांग टक्केवारी)समाधान घुगे६ (आरोग्य सेवक, कर्णबधिर)सुनील वाघ१३ (मुख्याध्यापक, कर्णबधिर)प्रभाकर चोखंडे२५ (परिचर, अस्थिव्यंग)दत्तात्रय फपाळे०६ (मुख्याध्यापक, कर्णबधिर)वामन घाटपांडे१० (परिचर, अस्थिव्यंग)अतुल सातपुते०० (परिचर, अस्थिव्यंग)मंदा शिंदे०० (शिक्षक, कर्णबधिर)संगीता कदम०० (शिक्षक, अस्थिव्यंग)संजयकुमार बडे०० (शिक्षक, अस्थिव्यंग)वर्षा अकोलकर०० (शिक्षक, कर्णबधिर)पुष्पलता खेडकर०० (शिक्षक, कर्णबधिर)सतीश लगड०० (शिक्षक, अस्थिव्यंग)सागर मोरे१० (शिक्षक, कर्णबधिर)विनयकुमार वाडेकर३० (शिक्षक, अल्पदृष्टी)संतोष लष्करे२३ (शिक्षक, कर्णबधिर)गोपीचंद रोंढे३० (ग्रामपंचायत अधिकारी, पडताळणीसाठी)वाल्मीक जाधव२५ (लेखा विभाग, अल्पदृष्टी पडताळणी बाकी)नितीन गायकवाड३० (शाखा अभियंता, लाभ घेतला नाही, खुलासा मान्य).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.