Bribery Action: 'लाच स्वीकारताना कामगार तलाठ्याला रंगेहाथ पकडले'; लाचलुचपतच्या कारवाईने पारनेर तालुक्यात खळबळ..

Bribery Sting in Parner Taluka: वाडेगव्हाण (ता. पारनेर) येथील ग्राममहसूल अधिकारी (कामगार तलाठी) दीपक भीमाजी साठे (रा. हंगा, ता. पारनेर) यास नगरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. त्याच्या विरोधात सुपे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Parner Taluka worker talathi caught accepting bribe during anti-corruption operation.

सकाळ वृत्तसेवा
पारनेर: जमिनीच्या खरेदीखताची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद लावण्यासाठी तक्रारदाराकडे १० हजारांची लाच मागून तडजोडी अंतिआठ हजार रुपये पंचांसमक्ष स्वीकारताना वाडेगव्हाण (ता. पारनेर) येथील ग्राममहसूल अधिकारी (कामगार तलाठी) दीपक भीमाजी साठे (रा. हंगा, ता. पारनेर) यास नगरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. त्याच्या विरोधात सुपे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

