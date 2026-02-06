अहिल्यानगर

संतापजनक! अकॅडमी चालक जावेदचा विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार; इच्छेविरुद्ध ठेवला शारीरिक संबंध, गोळ्या खाल्ल्याने झाला गर्भपात!

Shrigonda Academy Sexual Assault Case Explained : तिने विरोध करूनही त्याने तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध केले. सदरबाबत कोणाला काही सांगितल्यास जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

श्रीगोंदे : स्ट्रेचिंग करण्याच्या बहाण्याने विद्यार्थिनीशी जवळीक साधून, तिला जीवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर अत्याचार (College Student Alleges Abuse) केल्याप्रकरणी येथील रनर्स अकॅडमीचा चालक जावेद शेख (हल्ली रा. जकातेनगर, श्रीगोंदे) याच्याविरुद्ध श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Shrigonda academy sexual assault case)

