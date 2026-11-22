श्रीगोंदे : आधी पहिली कार चोरली; मात्र, तीत इंधन कमी असल्याने ती रस्त्यातच सोडली आणि दुसरी कार चोरून चोरट्यांनी पोबारा केला. श्रीगोंदे शहरात शनिवारी (ता.२१) मध्यरात्री घडलेल्या या अजब प्रकारामुळे वाहनचोरांच्या कारनाम्याची एकच चर्चा सुरू आहे. .एका चोरीच्या कारचा प्रवास इंधनाअभावी अर्ध्यावरच थांबला, तर दुसरी कार घेऊन चोरटे पसार झाले. शहरातील मांडवगण रस्त्यालगतच्या एका अपार्टमेंटच्या पार्किंगमधून चोरट्यांनी एक कार पळविली. मात्र, काही अंतर गेल्यानंतर कारमध्ये इंधन कमी असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले असावे. रात्रीच्या वेळी इंधन मिळविण्याची अडचण लक्षात घेऊन त्यांनी आढळगाव रस्त्यावरील घोडेगाव फाट्यावर कार सोडून दिली. त्यानंतर दुसरी कार चोरली. या घटनेत चोरट्यांनी घोडेगाव मार्गाने पलायन केल्याची प्राथमिक माहिती आहे..पहिल्या कारचे मालक शनिवारी सकाळी कार चोरीची तक्रार देण्यासाठी श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात पोहोचले होते. मात्र, काही वेळातच त्यांची चोरीला गेलेली कार आढळगाव रस्त्यावर सापडल्याची माहिती त्यांना मिळाली. त्यामुळे कार चोरीला गेल्याच्या धक्क्यातून सावरत असतानाच ती पुन्हा मिळाल्याचा दिलासाही त्यांना मिळाला..मात्र, दुसरी कार चोरीला गेल्याने चोरट्यांचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. शनिवारी सायंकाळपर्यंत याप्रकरणी फिर्याद दाखल झाली नव्हती.शहरासह ग्रामीण भागातील वाढत्या चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी गस्त आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.