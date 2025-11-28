Tractor Accident : हृदय पिळवटणारी घटना! आईचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन् सख्ख्या बहीण-भावाचा माऊलीच्या डोळ्यादेखत झाला अंत

अहिल्यानगर : श्रीगोंदा तालुक्यातील उक्कडगाव येथे बुधवारी (ता. 26) सायंकाळी घडलेल्या हृदयद्रावक अपघातात (Tractor Accident) एका आईचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटल्याने ट्रॅक्टर पलटी झाला आणि ट्रॅक्टरखाली दबून दोन लहान चिमुकल्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या भीषण घटनेत आईसह आणखी एक लहान मुलगी गंभीर जखमी झाली आहे..चारा आणण्यासाठी गेलेल्या कुटुंबावर काळाचा घालाजनावरांसाठी चारा आणण्यासाठी कावेरी किरण महाडिक (वय 35) या ट्रॅक्टरने आपल्या मुलांसह शेतात गेल्या होत्या. सोबत मुलं प्राप्ती किरण महाडिक (वय 10), शिवांश किरण महाडिक (वय 4) आणि क्रांती किरण महाडिक होती. चारा घेऊन परत येत असताना कावेरी महाडिक यांचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला आणि ट्रॅक्टर रस्त्याच्या कडेला पलटी झाला. पलटी झालेल्या ट्रॅक्टरखाली आईसह तिघंही मुलं अडकली..'राष्ट्रवादी'च्या विद्यार्थी प्रमुखानं रेल्वेखाली उडी मारून संपवलं आयुष्य; घुगेंच्या मृत्यूने खळबळ, धनंजय मुंडेंचे होते निकटवर्तीय.दोन निष्पापांचा मृत्यू, आई-मुलगी गंभीर जखमीअपघातानंतर तत्काळ त्यांना बाहेर काढून दवाखान्यात नेण्यात आले. मात्र, प्राप्ती महाडिक आणि शिवांश महाडिक या दोघांचा मार्गातच मृत्यू झाला. तर, कावेरी महाडिक आणि मुलगी क्रांती महाडिक गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर शिरूर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या दुर्दैवी घटनेने उक्कडगाव परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून संपूर्ण गाव शोकात आहे. पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.