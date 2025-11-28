अहिल्यानगर

Tractor Accident : हृदय पिळवटणारी घटना! आईचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन् सख्ख्या बहीण-भावाचा माऊलीच्या डोळ्यादेखत झाला अंत

Mother Loses Control of Tractor in Shrigonda : उक्कडगाव येथे चारा आणताना आईचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटल्याने ट्रॅक्टर पलटी झाला. यात दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला, तर आई आणि मुलगी गंभीर जखमी असून उपचार सुरू आहेत.
Ahilyanagar Tractor Accident

Ahilyanagar Tractor Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अहिल्यानगर : श्रीगोंदा तालुक्यातील उक्कडगाव येथे बुधवारी (ता. 26) सायंकाळी घडलेल्या हृदयद्रावक अपघातात (Tractor Accident) एका आईचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटल्याने ट्रॅक्टर पलटी झाला आणि ट्रॅक्टरखाली दबून दोन लहान चिमुकल्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या भीषण घटनेत आईसह आणखी एक लहान मुलगी गंभीर जखमी झाली आहे.

