श्रीगोंदे : कुकडी आणि विसापूरच्या आवर्तनावरून तालुक्यातील पाणीप्रश्न चांगलाच तापला आहे. शेतीसाठी तातडीने पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी तालुक्यातील प्रमुख नेत्यांनी शनिवारी (ता. २८) रास्ता रोकोचा इशारा दिला आहे. तर जोड कालवा १३२ वरील शेतकऱ्यांनी बुधवारी (ता. २५) कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले. दुसरीकडे, आमदार विक्रम पाचपुते यांनीही विसापूर तलावात पाणी सोडण्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.विसापूर कालव्याच्या लाभक्षेत्रात यंदा अत्यल्प पाऊस झाल्याने रब्बी पिकांसह फळबागा संकटात सापडल्या आहेत. पिके वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार राहुल जगताप, जिल्हा बँकेचे संचालक दत्तात्रय पानसरे, अण्णासाहेब शेलार, बाळासाहेब नाहाटा, अनिल वीर आणि टिळक भोस यांनी कुकडी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता व तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे..सध्या सुरू असलेल्या कुकडीच्या आवर्तनातून विसापूर धरणात पाणी सोडून तत्काळ शेतीसाठी आवर्तन सुरू करावे, अन्यथा शनिवारी (ता. २८) अहिल्यानगर-दौंड महामार्गावरील बेलवंडी फाटा येथे रास्ता रोको करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे..दरम्यान, कुकडी कालव्यावरील जोड कालवा १३२ वरील शेतकऱ्यांनी बुधवारी (ता. २५) पाणीप्रश्नावरून आंदोलन केले. या कालव्याला २०० क्युसेकने पाणी सोडण्याची मागणी त्यांनी केली. सध्या या कालव्याला सुमारे १०० क्युसेकने पाणी सोडण्यात आले आहे. मात्र, कर्जत भागातील आवर्तन पूर्ण झाल्याशिवाय पूर्ण दाबाने पाणी सोडणे शक्य नसल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनात टिळक भोस, अरविंद कापसे, संतोष इथापे, जहीर जकाते, सतीश बोरुडे आदी सहभागी झाले होते..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.एकत्रित प्रयत्न करावेतआमदार विक्रम पाचपुते यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन देऊन विसापूरमध्ये पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे तातडीने पाणी सोडणे शक्य नसले, तरी त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाणीप्रश्नावरून राजकारण न करता शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.