Shrigonda News: विवाहितेसह २२ वर्षीय तरुणाने एकत्रच संपवलं आयुष्य; नगरमधील घटनेनं खळबळ; पोलीस तपास सुरू

श्रीगोंदे : वेळू (ता. श्रीगोंदे) येथील शिवारात एकाच झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत तरुण-तरुणीचे मृतदेह आढळून आले. ही घटना मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी उघडकीस आली. विकास राजू आखाडे आणि गीता अनिल मसाने (वय २२, दोघे रा. जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा) अशी मृतांची नावे आहेत. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विकास व गीता हे दोघे दोन दिवसांपूर्वी वेळू येथील शेतकरी नागनाथ पिंपळे यांच्या शेतात मजुरीसाठी आले होते. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था शिवारातच करण्यात आली होती. मंगळवारी सकाळी शेतात कामासाठी गेलेल्या मजुरांना एका झाडाला दोघे गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसले. .घटनेची माहिती मिळताच श्रीगोंदे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दोन्ही मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आले. दरम्यान, गीता हिचा विवाह झालेला असून, विकास अविवाहित असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. .हे दोघे यापूर्वीही घरातून निघून गेले होते, अशी माहिती त्यांच्या नातेवाईकांनी पोलिसांना दिली आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याप्रकरणी श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक संजय वाघमारे तपास करीत आहेत..Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध . आत्महत्या का केली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले, तरी प्रेमसंबंधातून या दोघांनी जीवनयात्रा संपवली असण्याची शक्यता आहे. सर्व शक्यता गृहीत धरून तपास सुरू आहे. - संजय वाघमारे, पोलिस उपनिरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.