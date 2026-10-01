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Shrigonda News: विवाहितेसह २२ वर्षीय तरुणाने एकत्रच संपवलं आयुष्य; नगरमधील घटनेनं खळबळ; पोलीस तपास सुरू

Young Man And Married Woman Found Dead In Shrigonda: प्रेमसंबंधातून जीवनयात्रा संपवली? नगरमधील तरुण-तरुणीच्या आत्महत्येने उडाली खळबळ
Shrigonda Double Death Case Police Investigate After Young Man And Married Woman Found Dead In Velu Village

Shrigonda Double Death Case Police Investigate After Young Man And Married Woman Found Dead In Velu Village

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सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीगोंदे : वेळू (ता. श्रीगोंदे) येथील शिवारात एकाच झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत तरुण-तरुणीचे मृतदेह आढळून आले. ही घटना मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी उघडकीस आली. विकास राजू आखाडे आणि गीता अनिल मसाने (वय २२, दोघे रा. जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा) अशी मृतांची नावे आहेत.

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