अहिल्यानगर

Shrirampur Accident: भीषण अपघातात एक ठार, दोघे जखमी; श्रीरामपूर रस्त्यावरील घटना, कारची खांबाला धडक

Newly Married Relative's Visit Turns Tragic: बेलापूर–श्रीरामपूर रस्त्यावर चारचाकीचा भीषण अपघात होऊन सुमित विजय दळवी यांचा मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी झाले. विवाहानंतर नातेवाइकांना भेटून परत येताना गाडीचा ताबा सुटल्याने लोखंडी खांबावर जोरदार धडक.
सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर : बेलापूर– श्रीरामपूर रस्त्यावर झालेल्या अपघातात सुमित विजय दळवी (३२, रा. श्रीरामपूर) यांचा मृत्यू झाला आहे. दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. शुक्रवारी (ता.१३) रात्री १२.१५ च्या सुमारास जुन्या वडाच्या झाडाजवळ हा अपघात झाला.

