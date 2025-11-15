Shrirampur Accident: भीषण अपघातात एक ठार, दोघे जखमी; श्रीरामपूर रस्त्यावरील घटना, कारची खांबाला धडक

श्रीरामपूर : बेलापूर– श्रीरामपूर रस्त्यावर झालेल्या अपघातात सुमित विजय दळवी (३२, रा. श्रीरामपूर) यांचा मृत्यू झाला आहे. दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. शुक्रवारी (ता.१३) रात्री १२.१५ च्या सुमारास जुन्या वडाच्या झाडाजवळ हा अपघात झाला..श्रीरामपुरातील पारिजात कोल्ड्रिंक्सचे चालक विजय दळवी यांचा मुलगा अमित दळवी याचा विवाह शुक्रवारी दुपारी झाला. संध्याकाळनंतर पाहुणचार आटोपल्यानंतर सुमित दळवी व त्याचे दोन मित्र नातेवाइकांना भेटण्यासाठी बेलापूरकडे गेले होते..रात्री परत येत असताना त्यांची टाटा नेक्सॉन चारचाकी बेलापूर रोडवरील जुन्या वडाच्या झाडाजवळ आली असता वाहनचालकाचा ताबा सुटून गाडी दुभाजकातील लोखंडी खांबावर आदळली..Jaipur Accident: भीषण अपघात! डंपरची ४० वाहनांना धडक; ५० जणांना चिरडलं, ११ लोकांचा जागीच मृत्यू, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता.धडक इतकी जोरात होती की, गाडीने दोन–तीन पलट्या खाल्ल्या. लोखंडी खांबाचे तुकडे झाले, तर गाडीचा इंजिनचा भाग रस्त्यावर पडला. सुमित दळवी यांचा जागीच मृत्यू झाला. इतर दोघे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना प्रथम साखर कामगार रुग्णालयात, तर नंतर पुढील उपचारासाठी लोणी येथे हलविण्यात आले..दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. अपघाताची माहिती मिळताच सहायक पोलिस निरीक्षक समाधान सोळंके यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. पुढील तपास श्रीरामपूर शहर पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.