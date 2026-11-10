Car Fire Incident :दगडफेक, कार पेटवून दहशत: आठ जणांना अटक ;गोंधवणी रस्त्यावर मध्यरात्री दोन गटांत राडा

श्रीरामपूर, : दिवाळीचे फटाके फोडून घरी परतणाऱ्या तरुणांच्या दोन गटांत झालेल्या वादाचे पर्यवसान मध्यरात्री हिंसक राड्यात झाले. गोंधवणी रोडवरील दत्तमंदिर परिसरात झालेल्या या घटनेत दोन्ही बाजूंनी दगडफेक व लाकडी दांड्यांनी मारहाण करण्यात आली. एका चारचाकी कारची तोडफोड करून ती पेटवून देण्यात आली. या घटनेमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. याप्रकरणी शहर पोलिसांनी परस्परविरोधी दोन गुन्हे दाखल करून आठ आरोपींना अटक केली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ८ नोव्हेंबरला मध्यरात्री सव्वाबारा वाजण्याच्या सुमारास गोंधवणी रोडवरील दत्तमंदिराजवळ हा प्रकार घडला. पहिल्या घटनेतील फिर्यादी आणि त्याचे मित्र दिवाळीचे फटाके फोडून गोंधवणी गावातून घरी परतत होते. त्यावेळी दशमेश चौकाकडून गोंधवणी रोडच्या दिशेने भरधाव आलेली कार मंदिरासमोरील रस्त्यालगत ठेवलेल्या सिमेंटच्या गोण्यांना धडकली. कारमधील तरुणांना समजावून सांगत असताना मोसीन मुश्ताक शेख, अरबाज शेख, अल्तमश शेख यांच्यासह अन्य पाच ते सहा जणांनी तेथे येऊन फिर्यादी व त्याच्या मित्रांना लाकडी दांड्यांनी मारहाण केली. रस्त्यावरील दगड उचलून त्यांच्यावर दगडफेक केली..याच घटनेशी संबंधित दुसऱ्या फिर्यादीचा मुलगा आणि भाचा कार घेऊन फेरफटका मारण्यासाठी गेले होते. एज्युकेशन शाळेसमोर मंदिराजवळ कारचा धक्का सिमेंटच्या गोण्यांना लागल्याने बंपर तुटला आणि कार रस्त्याच्या मध्यभागी थांबली. त्यावेळी तेथे उपस्थित असलेल्या तेजस मोरे, अनिकेत डफळ, राजू चव्हाण यांच्यासह १५ ते २० जणांनी कारवर दगडफेक करून नुकसान केले. फिर्यादी व त्यांचे नातेवाईक मध्यस्थी करण्यासाठी गेले असता त्यांच्यावरही दगडफेक व मारहाण करण्यात आली. या प्रकारात फिर्यादीचा भाऊ अल्तमश शेख जखमी झाला. त्यानंतर संबंधित कार पेटवून देण्यात आली..अटक केलेल्यांची नावेपहिल्या गुन्ह्यातील श्रीकांत पोपट गावडे (रा. भैरवनाथनगर, प्रभाग एक), अनिकेत रवींद्र डफळ (रा. नॉर्दन ब्रँच, प्रभाग सात), तेजस राजू मोरे (रा. आदर्शनगर, प्रभाग एक), साहिल दत्तात्रेय पाटेकर (रा. प्रभाग सात) आणि राज जवाहर चव्हाण (रा. गोंधवणी रोड, आंबेडकर कॉलनी, प्रभाग एक) या पाच जणांना अटक करण्यात आली, तर दुसऱ्या गुन्ह्यातील अरबाज अन्वर शेख, मोसीन मुश्ताक शेख आणि अरबाज रफिक देशमुख (तिघेही रा. काझीबाबा रोड, प्रभाग दोन, श्रीरामपूर) या तिघांना अटक करण्यात आली. अन्य आरोपींचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.