Ahilyanagar Crime:'गोळीबार प्रकरणातील मुख्य आरोपीसह तिघे अटकेत'; श्रीरामपूर शहर सुरक्षा यंत्रणेला थेट आव्हान, पोलिसांकडून तपास सुरू

श्रीरामपूर: शहराच्या मध्यवस्तीत शुक्रवारी दुपारी झालेल्या गोळीबाराने अक्षरशः थरकाप उडवला आहे. शिवाजी रस्त्यावरील गिरमे चौकात हुजेफा अनिस शेख याने पिस्तुलातून दोन गोळ्या झाडल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. सुदैवाने अनर्थ टळला असला, तरी या घटनेने शहरातील सुरक्षेचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Minister Nitin Gadkari: पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांना विसरू नका: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी दिला कार्यकर्त्यांना कानमंत्र.या प्रकरणी मुख्य आरोपी हुजेफा शेख याच्यासह गोरख जेधे आणि ऋषिकेश कांबळे या दोघांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. या युवकांचा गोळीबाराशी संबंध असल्याचे समोर आले असून, त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे. अन्य आरोपींच्या शोधासाठी तीन विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत..गोळीबारानंतर घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गर्दीने गिरमे चौक गजबजून गेला होता. नागरिक भीती व्यक्त करत होते. यात युवकांची संख्या लक्षणीय होती. दिवसाढवळ्या शहराच्या हृदयस्थानी झालेल्या या घटनेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. घटनास्थळी दाखल झालेले आमदार हेमंत ओगले यांनी पोलिसांना फैलावर घेत हे गँगवॉर आत्ताच्या आत्ता थांबले पाहिजे. या टोळ्या शहरातून हद्दपार करा. यापुढे अशा घटना मी खपवून घेणार नाही, असा इशारा दिला, तसेच वाढत्या गुन्हेगारीवर तातडीने अंकुश लावण्याची मागणी त्यांनी केली..Sharad Pawar: अहिल्यानगर जिल्ह्याने वैचारिक कूस बदलली: राष्ट्रवादीचे शरद पवार; शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांसाठी कडू पाटील कुटुंबांचा संघर्ष होता.मध्यप्रदेशमार्गे शस्त्रसाखळी सक्रियशहरात अलीकडच्या काळात मध्यप्रदेश मार्गे मोठ्या प्रमाणावर गावठी कट्टे आणि पिस्तुले येतात, अशी धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. या अवैध शस्त्रसाखळीमुळे तरुणाईत गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गिरमे चौकातील गोळीबार हा केवळ एक गुन्हा नसून शहरातील सुरक्षेला व नागरिकांच्या विश्वासाला दिलेले थेट आव्हान आहे. पोलिसांनी केवळ आरोपींना पकडणे पुरेसे ठरणार नाही; तर शहरात शिरणाऱ्या अवैध शस्त्रांचा पुरवठा बंद करणे हा खरा कस लागणारा मुद्दा ठरणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.