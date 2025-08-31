अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime:'गोळीबार प्रकरणातील मुख्य आरोपीसह तिघे अटकेत'; श्रीरामपूर शहर सुरक्षा यंत्रणेला थेट आव्हान, पोलिसांकडून तपास सुरू

Main Accused in Shrirampur Firing Arrested: गोळीबारानंतर घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गर्दीने गिरमे चौक गजबजून गेला होता. नागरिक भीती व्यक्त करत होते. यात युवकांची संख्या लक्षणीय होती. दिवसाढवळ्या शहराच्या हृदयस्थानी झालेल्या या घटनेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
Police Crackdown in Shrirampur Firing Case, Security Concerns Rise
Police Crackdown in Shrirampur Firing Case, Security Concerns RiseSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर: शहराच्या मध्यवस्तीत शुक्रवारी दुपारी झालेल्या गोळीबाराने अक्षरशः थरकाप उडवला आहे. शिवाजी रस्त्यावरील गिरमे चौकात हुजेफा अनिस शेख याने पिस्तुलातून दोन गोळ्या झाडल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. सुदैवाने अनर्थ टळला असला, तरी या घटनेने शहरातील सुरक्षेचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
crime
Arrested
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com