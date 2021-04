पालिकेच्या नोटीसाविरुद्ध याचिका दाखल

श्रीरामपूर (अहमदनगर) : येथील नगरपालिकेने शहरातील व्यापाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी नोटीसा काढल्या. परंतु लस घेण्यासाठी शहरात सुविधा नसल्यामुळे व्यापारी प्रकाश गदिया यांनी याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्यात मिनी लॉकडाऊन काळात अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी लस घेण्यासाठी नगरपालिका प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना नोटीस पाठविल्या. परंतू नगरपालिकेने लसीकरणासाठी अद्याप कुठलीही सुविधा उभी केलेली नाही. त्यामुळे प्रारंभी शहरात मोफत लसीकरण केंद्र सुरु करावे. व्यापाऱ्यांना लस घेण्याची सुविधा नसतांना पालिकेने थेट नोटिसा पाठविल्याने व्यापारी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. श्रीगोंद्यात कोरोनाचा होतोय उद्रेक; आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरूय कसरत नगरपालिकेच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे व्यापारी वर्गाला मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे व्यापारी गदिया यांनी याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयात गदिया याचे काम अॅड. मजहर जहागीरदार, अॅड. तुषार चौदांते, अॅड. सौरभ गदिया पाहत आहे. कोरोनाच्या संकटात नगरपालिकेने लसीकरण सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. लस घेण्यासाठी कुठलीही सुविधा न देता थेट व्यापाऱ्यांना नोटीसा पाठविणे चुकीचे आहे. नगरपालिकेने तात्काळ लसीकरण केंद्र उभारुन व्यापारी वर्गासह सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, अन्यथा पालिकेसमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा नगरसेविका स्नेहल केतन खोरे यांनी दिला आहे.

