Srirampur Crime:'नशेच्या इंजेक्शनच्या तस्करीवर धडक कारवाई'; श्रीरामपूरमध्ये वाढते जाळे उघडकीस, तरुणाईसाठी धोक्याचा इशारा

अटक केलेल्यांची नावे अरबाज मस्तान शेख (२३, रा. वॉर्ड क्र.१, श्रीरामपूर) व गौरव रमेश सोनटक्के (२०, रा. दशमेशनगर, श्रीरामपूर) अशी आहेत. त्यांच्या ताब्यातून मेन्फेटमाईन औषधाच्या सहा बॉटल, आठ इंजेक्शन सिरींजेस आणि सुमारे ६० हजार रुपये किमतीचे होंडा अॅक्टिव्हा ६ जी वाहन जप्त करण्यात आले.
श्रीरामपूर: शहरात नशेच्या औषधांचा वाढता शिरकाव गंभीर चिंता निर्माण करत आहे. तरुणाईला व्यसनाच्या गर्तेत ढकलणाऱ्या टोळ्यांविरोधात पोलिसांनी अलीकडे केलेल्या धडक कारवायांना यश मिळत आहे. आज (ता.५) दुपारी साडेबारा वाजता वेस्टर्न सिटी हाउसिंग सोसायटीजवळील खबडी बाबा मंदिराजवळ सापळा रचून पोलिसांनी दोन तरुणांना मेन्फेटमाईन औषध, इंजेक्शन सिरींजेस व अॅक्टिव्हा वाहनासह अटक केली.

