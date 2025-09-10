Srirampur Crime: 'श्रीरामपूर पोलिसांकडून तीन मंडळांविरुद्ध गुन्हे'; डीजेवाल्यांनी सर्वोच्च न्यायालय व पोलिसांच्या नियमांचे केले उल्लंघन

श्रीरामपूर: आवाज मोठा करा म्हणत कायद्याला हरताळ फासणाऱ्यांना श्रीरामपूर पोलिसांनी असा धडा शिकवला की, आता कुणाचंही बीट्स डोक्यावर चढणार नाहीत! गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डीजेवाल्यांनी सर्वोच्च न्यायालय व पोलिसांचे आदेश धाब्यावर बसवत कर्णकर्कश आवाज पसरवला आणि थेट ध्वनिप्रदूषण अधिनियमाचे उल्लंघन केले. परिणामी पोलिसांनी धडक कारवाई करून गुन्हे दाखल करत थेट डीजे सेट जप्त केले..गणेशोत्सवाआधीच सर्व मंडळे व डीजेचालकांना कडक इशारा देण्यात आला होता, तरीही ६ सप्टेंबर रोजी काहींनी बिनधास्त डीजे वाजवून नागरिकांच्या कानठळ्या बसवल्या. अखेर पोलिसांनी एक ना दोन, तर थेट तीन मंडळांना धडा शिकवला..शंभुराजे मित्र मंडळ अध्यक्ष उमेश छल्लारे व डीजेचालक अश्पाक तांबोळी, अष्टविनायक मित्रमंडळ अध्यक्ष जयेश झरेकर व ‘गणेश ०९’ डीजे मालक गणेश गिते, महाकाल मित्रमंडळ अध्यक्ष सनी गौतम व ‘सदगुरु डीजे’ चालक निखिल बनसोडे या सर्वांवर ध्वनिप्रदूषण अधिनियमासह इतर कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल झाले असून, डीजे जप्त करून “नो म्युझिक, ओन्ली पोलिस ॲक्शन” हा संदेश शहरभर पोहोचला आहे..ही कारवाई पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अपर अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, उपाधीक्षक जयदत्त भवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक नितीन देशमुख यांच्या पथकाने केली. पथकात मुख्य हवालदार दीपक कदम, प्रसाद साळवे, पोलिस नाईक दादासाहेब लोंढे यांचा समावेश होता. ही कारवाई झाल्याने सर्वच स्थरातून स्वागत होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.