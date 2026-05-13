Shrirampur News: लग्नानंतर दहा दिवसांतच तरुणाने जीवन संपवले; ​श्रीरामपूर तालुक्यातील खळबळजनक घटना; पत्नीने अश्लील व्हिडिओ पाठवले अन् काय घडलं!

श्रीरामपूर: लग्नाचे विधी पार पडून जेमतेम दहा दिवस झाले. परंतु पत्नीकडून मिळालेल्या धमक्यांमुळे तरुणाने गळफास घेत आत्महत्या केली. चितळी (ता. राहाता) येथे ही घटना घडली. राहुल भाऊसाहेब खरात (वय २७) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी त्याचे वडील भाऊसाहेब खरात यांच्या फिर्यादीनुसार श्रीरामपूर तालुका पोलिसांनी पत्नीसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..राहुल खरात याचा विवाह ३० एप्रिल रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील एका मुलीशी झाला. लग्नानंतर अवघ्या काही दिवसांतच राहुलला पत्नी दुसऱ्या मुलासोबत चॅटिंग करत असल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत विचारणा केली असता पत्नीने गेल्या चार वर्षांपासून प्रेमसंबंध असल्याचे कबूल केले. या प्रकरणावरून दोन्ही कुटूंबांत वाद झाला. .९ मे रोजी पत्नीचे आई- वडील आणि भाऊ तिला घेऊन माहेरी निघून गेले. माहेरी गेल्यानंतर पत्नीने राहुल याला व्हॉट्सॲपवर तिचे व प्रियकराचे अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो पाठवले. मला घटस्फोट हवा आहे, नाहीतर हे व्हिडिओ फेसबुक आणि यूट्यूबवर व्हायरल करेन, अशी धमकी तिने दिली. या मानसिक त्रासामुळे राहुल प्रचंड दडपणाखाली होता. .याच विवंचनेतून त्याने ११ मे रोजी पहाटे राहत्या घरी लोखंडी अँगलला दोरीने गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. दरम्यान, पत्नीने माहेरी जात असताना सासरच्या घरातील १५ ग्रॅमचा नेकलेस, राहुलची अंगठी, सोन्याचे मणी- मंगळसूत्र, झुबे असे एकूण ४१ ग्रॅम सोन्याचे दागिने (किंमत सुमारे ६ लाख १५ हजार रुपये) आणि कपाटातील १७ हजार रुपयांची रोकड लंपास केले असल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे..यांच्याविरुद्ध झाला गुन्हा दाखलश्रीरामपुर तालुका पोलिसात पूजा मुकुंद सकपाळ (पत्नी), मुकुंद हरिभाऊ सकपाळ (सासरा), बेबी मुकुंद सकपाळ (सासू), करण मुकुंद सकपाळ (साला) आणि आरती पारधे (मेहुणी) यांच्याविरुद्ध फसवणूक, चोरी आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.