Shrirampur Crime: खटकाळीच्या भोंदूबाबाचा भांडाफोड; महिलेवर अत्याचार अन् २० लाखांची लूट, श्रीरामपूरमध्ये खळबळ, अनेकांना लुटल्याचा संशय!

श्रीरामपूर: पोटाचा आजार बरा करण्याच्या नावाखाली एका असहाय महिलेला जादुटोणा, उदी आणि गुंगीच्या औषधांचा वापर करून लुबाडणाऱ्या खटकाळी (ता. श्रीरामपूर) येथील गणेश माधवराव शिंदे ऊर्फ गणेश महाराज याच्या पापाचा घडा भरला आहे. या ढोंगी बाबाने महिलेवर वारंवार बलात्कार करत तिच्याकडून १८ ते २० लाख रुपये उकळले. श्रीरामपूर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याला आज बेड्या ठोकल्या. त्याच्या दरबारातील अघोरी प्रकारांमुळे जिल्हा हादरला आहे..पीडित महिला २०२३ पासून पोटाच्या अल्सरने त्रस्त होती. याचाच गैरफायदा घेत खटकाळीच्या या बाबाने तिला उपचाराचे आमिष दाखवले. पहिल्याच भेटीत लिंबू-उदीचे पाणी पाजल्याने तिला गुंगी आली. दुसऱ्या भेटीत १५ हजार रुपये उकळून तिला घरामागील एका खोलीत नेले. तेथे रांगोळीचे गोल रिंगण आखून अघोरी विधीचा बनाव केला आणि शक्तिहीन झालेल्या पीडितेशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. 'माझ्याकडे आली नाहीस, तर आजार पुन्हा बळावेल,' अशी धमकी देत त्याने ऑगस्ट २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान अत्याचार केला..बदनामीच्या धास्तीने पीडिता शांत राहिली. मात्र, हा नराधम 'दक्षिणे'च्या नावाखाली रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिने ओरबाडत राहिला. आतापर्यंत २० लाख रुपयांची लूट त्याने केली. धक्कादायक म्हणजे, या बाबाच्या दरबारात अनेक बड्या राजकीय पुढाऱ्यांची हजेरी असायची. निवडणुकीच्या काळात बाबाच्या शब्दाला मोठे वजन असायचे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी स्थानिक गुन्हे शाखा या बाबापर्यंत पोहोचली होती. मात्र, तेव्हा 'अर्थपूर्ण' तडजोडीमुळे तो निसटला होता. दोन महिन्यांपूर्वी 'अंनिस'ने आवाज उठवला, तेव्हाही दोन राजकीय नेत्यांनी मध्यस्थी करून प्रकरण दाबल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे..व्हिडिओ पोलिसांच्या हाती; आरोपीची कबुलीपोलिसांनी केलेल्या कारवाईत पीडित महिलेसोबतचा एक व्हिडिओ हस्तगत करण्यात आला आहे. आरोपी गणेश शिंदे याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील एका परिचित व्यक्तीकडे सुरू असलेल्या भिशीच्या पैशाच्या वादातून तो आर्थिक अडचणीत आहे. याचीही पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे..तपास यंत्रणा सतर्कअपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख पुढील तपास करत आहेत. आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. आता त्याचे 'राजकीय कनेक्शन' आणि इतर पीडित महिलांबाबतही पोलिस माहिती गोळा करत आहेत..आरोपीवर बलात्कार आणि जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. त्याच्या घरातील संशयास्पद वस्तू जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. समर्थकांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू नये. नागरिकांनी अशा भोंदूगिरीला बळी पडू नये.- सोमनाथ वाघचौरे, अपर पोलिस अधीक्षक, श्रीरामपूर.खरात प्रकरणामुळे नागरिक सजगनाशिक जिल्ह्यातील खरात प्रकरणामुळे राज्यभर भोंदू बाबांचे बिंग फुटण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक ठिकाणी महिलांवर अत्याचार, आर्थिक माया जमविण्याचे प्रकार दिसून येत आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात अशा भोंदू बाबांचा शोध घेऊन अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने भांडाफोड करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी असे भोंदूबाबा असण्याची शक्यता आहे. याबाबत नागरिकांना माहिती असल्यास पोलिस प्रशासनाला कळवावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.