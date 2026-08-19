Nashik Pune Highway: ‘राष्ट्रवादी’चे अनोखे आंदोलन! सिन्नर-खेड महामार्गाच्या प्रलंबित कामांवरून आक्रमक; चितेवर बसून दोघांचे उपोषण

संगमनेर: संगमनेर तालुक्यातून जाणाऱ्या नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील सिन्नर-खेड मार्गावरील विविध प्रलंबित कामांवरून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि संबंधित ठेकेदार कंपनीच्या कारभाराविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने आज (ता. १८) हिवरगाव पावसा टोलनाका येथे थेट चितेवर बसून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रवीण कानवडे आणि विद्यार्थी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष गजानन भोसले यांनी उपोषण सुरू केले..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सिन्नर-खेड महामार्गावरील प्रलंबित व अपूर्ण कामांबाबत १३ जुलैला प्रशासनाला पहिले निवेदन देण्यात आले होते. त्यावर कारवाई न झाल्याने २० जुलैपासून उपोषण सुरू करण्यात आले. त्यावेळी अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनामुळे उपोषण मागे घेतले. .मात्र, संबंधित कंपनीने प्रत्यक्षात कामे सुरू केली नाहीत. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरू करण्यात आले. उपोषणाला चार दिवस उलटूनही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार कंपनीने दखल घेतली नाही, असा आरोप देखील उपोषणकर्त्यांनी केला आहे..सततच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त झालेल्या उपोषणकर्त्यांनी टोकाचा निर्णय घेतला असून, चितेवर बसून कानवडे आणि भोसले यांनी उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाला जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक काळे, महिला शहराध्यक्ष सरला भुजबळ, रईस पठाण, अमोल म्हस्के, संतोष भुजबळ, ज्ञानेश्वर माळी, महिला जिल्हाध्यक्ष वैशाली राऊत, छावा ब्रिगेडचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप आवटी आदींनी पाठिंबा दिला..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.पंधरा दिवसांपूर्वी देखील आम्ही उपोषण केले होते. त्यावेळी आम्हाला टोल प्रशासनाच्या वतीने लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, त्यांनी कोणतेही काम सुरू केले नाही. आमचा पक्ष सत्तेत असतानाही आमच्यावर उपोषण करण्याची वेळ येते आणि ढिम्म प्रशासन त्याची दखल घेत नाही, यासारखी दुर्दैवी बाब नाही. जोपर्यंत ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत आम्ही उपोषण मागे घेणार नाही.- कपिल पवार, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.