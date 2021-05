नेवाशात सहा आरोग्य केंद्रांना मंत्री टोपेंचा हिरवा कंदील

By

नेवासे : तालुक्‍यातील सहा उपकेंद्रांना लवकरच मंजुरी देण्यास आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना हिरवा कंदील दाखविला आहे. घोडेगाव ग्रामीण रुग्णालयात ट्रॉमा सेंटरचा प्रस्ताव सादर करण्याच्याही सूचना त्यांनी आरोग्य संचालकांना दिल्या आहेत, अशी माहिती जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली. (Six new health centers in Nevasa taluka)

गडाख यांची नुकतीच आरोग्यमंत्री टोपे यांच्याशी मंत्रालयात बैठक झाली. आरोग्य सेवा संचालक साधना तायडे, सहसंचालक डॉ. कांदेवाड, सहसचिव रामास्वामी उपस्थित होते. यावेळी भेंडे आरोग्य केंद्राबाबत विशेष बाब म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. माका येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्याबाबत टोपे यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाला दिले. माका, घोगरगाव, नेवासे बुद्रुक, टोका येथे उपकेंद्रे मिळण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली.

तालुक्‍यातील महामार्गावर अपघात झाल्यास रुग्णांना तत्काळ अत्यावश्‍यक सेवा उपलब्ध होण्यासाठी ट्रॉमा सेंटरची, तसेच कुकाणे व सोनई प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे श्रेणीवर्धन होऊन ग्रामीण रुग्णालय करण्याची मागणीही मंत्री गडाख यांनी यावेळी केली.

या बाबत आरोग्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. मोरे चिंचोरे, तामसवाडी येथील आरोग्य केंद्रांसाठीही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. नेवासे तालुक्‍यातील आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांच्या दुरुस्तीस निधी उपलब्ध करण्यासाठी मंत्री गडाखांनी केलेल्या मागणीबाबत मंत्री टोपे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र दिले आहे.

सकारात्मक चर्चा

नगर जिल्ह्यासह नेवासे तालुक्‍यातील आरोग्य सेवेसंदर्भात आरोग्यमंत्र्यांसमवेत बैठकीत झाली. तीत सकारात्मक अनेक निर्णय झाले. त्याचे दृश्‍य परिमाण लवकरच दिसतील.

- शंकरराव गडाख, जलसंधारणमंत्री

