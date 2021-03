बियरच्या गाडीला पोलिसांचा रात्रभर खडा पहारा

सोनई (अहमदनगर) : नगर-औरंगाबाद रस्त्यावरील घोडेगाव (ता.नेवासे) येथील शनिचौकात बीयर बाॅक्स घेवून चाललेला कंटेनर एम.एच.२६ ए.डी.७६४२ चा अपघात होवून रस्ता दुभाजकावर पलटी झाला. सोनई पोलिसांच्या सतर्कतेने चाळीस लाख रुपयाच्या दोन हजार बाॅक्सची लुटमार टळली. औरंगाबाद जवळील वाळुंज औद्योगिक वसाहत मधून टुबर्ग कंपनीचे दोन हजार बीयरचे बाॅक्स घेवून कोल्हापूरला भरधाव वेगात चालला होता. समोर ऊस वाहतुकीचा ट्रॅक्टर पलटी झालेला दिसल्यानंतर जोरात ब्रेक मारल्यानंतर कंटेनर रस्ता दुभाजकावर आदळून पलटी झाला. हा अपघात मंगळवारी रात्री साडेबारा वाजता झाला.



कंटेनर पलटी होवून अंदाजे चाळीस लाख रुपये किंमतीचे दोन हजार बीयर बाॅक्स विखुरले होते. रात्रीच्या गस्तीवर असलेले सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर थोरात काही वेळात अपघाताच्या ठिकाणी पोचले. मालमत्तेची लुटमार होण्याची शक्यता लक्षात घेवून त्यांनी हवालदार रविंद्र लबडे व होमगार्डचा बंदोबस्त ठेवला. रात्री उशिरा सर्व बीयरचे बाॅक्स बदली वाहनातून हलविण्यात आले. कंटेनर मालकाकडून मोठे अर्थपूर्ण बक्षीस घेतल्याची ग्रामस्थांत चर्चा रंगली आहे.

