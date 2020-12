सोनिया गांधी यांचा वाढदिवस 'रक्तदान महाअभियाना'ने साजरा होणार

संगमनेर ( अहमदनगर ) : राज्यात कोरोनाच्या संकटामुळे रक्ताचा मोठा तुटवडा निर्माण होणे चिंताजनक आहे . यावर उपाययोजना करण्यासाठी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष , महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभरात काँग्रेसच्यावतीने रक्ताच्या 25 हजार पिशव्या संकलनासाठी रक्तदानाचे महाअभियान राबवीत आहे . या अंतर्गत तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने एक हजार एक रक्तपिशव्यांचे संकलन होणार असल्याची माहिती इंद्रजीत थोरात यांनी दिली . यामधून सुमारे 25000 रक्तदानाचे संकलनाचे उद्दिष्ट महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने ठेवण्यात आले असून तालुक्यातून 1001 रक्तपिशव्या दान केले जाणार आहे . आज तालुक्यातील राजापूर येथील विठाई मंगल कार्यालयात या अभियानाच्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते . नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लि करा

या प्रसंगी बाबा ओहोळ म्हणाले , मानवाने विज्ञानाच्या जोरावर सर्व काही साध्य केले परंतु अद्यापही रक्त निर्माण करता आले नाही . सध्याचा राज्यातील रक्ताचा तुटवडा कमी करण्यासाठी तरुणांनी रक्तदान करुन या देश कार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले . राज्यात निर्माण झालेला रक्त पुरवठा कमी करण्यासाठी , तालुका काँग्रेसच्यावतीने राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून महारक्तदान अभियानाचा संकल्प केला आसून , तालुक्यातून सुमारे एक हजार एक पिशव्या रक्त संकलित करण्याचा निर्धार केला आहे . या रक्तदान अभियानांतर्गत संगमनेर तालुक्यातून विविध गावांमधून 1001 पिशव्यांचे रक्तदान होणार आहे . यासाठी तालुका काँग्रेस कमिटीच्यावतीने तळेगाव , राजापूर , जवळे कडलग , साकुर , वडगावपान , संगमनेर शहर , चंदनापूरी , धांदरफळ , निमोण या गावांमधून रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले आहे .

या वेळी इंद्रजित थोरात , कारखान्याचे अध्यक्ष बाबासाहेब ओहोळ , उपाध्यक्ष संतोष हासे , रामहरी कातोरे , विष्णुपंत राहटळ , बाबासाहेब गायकर , माधव हासे , आनंद वर्पे आदींसह गावाचे सरपंच , उपसरपंच , सर्व ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ उपस्थित होते . संपादन : अशोक मुरुमकर

