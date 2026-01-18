Ahilyanagar Accident: भरधाव कंटेनरची तीन वाहनांना धडक; भीषण अपघातात १ ठार, १ जखमी; चास घाटातील घटना, काय घडलं!

नगर तालुका: पुण्याहून नगरच्या दिशेने लोखंडी प्लेटा घेऊन भरधाव वेगात येणाऱ्या कंटेनरवरील चालकाचे चास घाटात नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाला. कंटेनर दुभाजकाला धडकून दुसऱ्या बाजूने जात असलेली दोन मालवाहतूक वाहने व एका कारला धडकला. तिन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. एका मालवाहू वाहनातील एक जण मृत्युमुखी पडला, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. १६ जानेवारीला दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.या अपघातात मालवाहू वाहनातील शिवप्रसाद जनार्दनप्रसाद गौतम (वय ४५, रा.पद्मानगर, पाइपलाइन रोड, अहिल्यानगर, मूळ रा. उत्तर प्रदेश) याचा मृत्यू झाला, तर वाहनचालक सुग्रीम माणिकराम यादव (वय ३६, रा. कल्याणरोड, अहिल्यानगर) हा गंभीर जखमी झाला आहे..\rशुक्रवारी (ता.१६) दुपारी मालवाहू वाहनाने अपघातातील दोघे जखमी नगरहून सुप्याकडे जात होते. चास घाट चढून गेल्यावर पुण्याहून नगरच्या दिशेने लोखंडी प्लेटा घेऊन भरधाव वेगात येणाऱ्या कंटेनरवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने तो दुभाजकावर आदळून दुसऱ्या बाजूने चाललेल्या मालवाहू वाहनाला धडकला..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...धडक दिलेल्या मालवाहू वाहनातील एकाचा मृत्यू झाला, तर एक जण जखमी झाला. तोच कंटेनर त्यांच्या पाठीमागून येणाऱ्या आणखी एका मालवाहू वाहनाला तसेच रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या कारला धडकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.