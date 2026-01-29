क्रीडा चळवळीचा आधारस्तंभ हरपला; अजित पवार यांच्या निधनाने क्रीडाक्षेत्र हळहळले

अहिल्यानगर: क्रीडा क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन केवळ पदके, विजय किंवा आकडेवारीपुरता मर्यादित न ठेवता तो समाजनिर्मितीचा आणि युवक घडवण्याचा व्यापक विचार असावा, ही भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने मांडली आणि प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध केली. अजित पवार केवळ राजकीय नेतृत्व नव्हते, तर महाराष्ट्रातील क्रीडा चळवळीचे संवेदनशील, दूरदृष्टीचे आणि ठाम आधारस्तंभ होते..त्यांच्या कार्यकाळात क्रीडा क्षेत्राला महत्त्व प्राप्त झाले. पायाभूत सुविधा उभारणी, धोरणात्मक निर्णय आणि खेळाडू केंद्रित भूमिका, या तिन्ही पातळ्यांवर त्यांनी ठसा उमटवला. महाराष्ट्राच्या क्रीडा इतिहासातील एक ऐतिहासिक टप्पा म्हणजे देशातील पहिले ‘महाराष्ट्र ऑलिंपिक भवन’ उभारण्याचे श्रेय त्यांना जाते. हे भवन केवळ प्रशासकीय इमारत न राहता, राज्यातील सर्व क्रीडा संघटनांसाठी नियोजन, समन्वय आणि मार्गदर्शनाचे केंद्र ठरेल..काही काळासाठी बंद पडलेल्या राज्य क्रीडा स्पर्धा पुन्हा सुरू करण्यासाठी त्यांनी केलेला पाठपुरावा मोलाचा ठरला. प्रशासकीय अडथळे, निधीच्या मर्यादा आणि नियोजनातील अडचणी दूर करून त्यांनी या स्पर्धांना नवसंजीवनी दिली. त्यामुळे राज्यातील हजारो खेळाडूंना आपले कौशल्य सिद्ध करण्याची पुन्हा संधी मिळाली..खेळाडूंच्या आरक्षणासाठी पुढाकारमहाराष्ट्रातील विविध भागांत उभारलेली क्रीडांगणे, स्टेडियम्स, क्रीडा संकुले, क्रीडा शिष्यवृत्ती, खेळाडूंना पुरस्कार असे कितीतरी कामे दादांनी पूर्ण केले. महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून, तसेच विविध क्रीडा संघटनांमध्ये नेतृत्व करताना गुणवत्तेला प्राधान्य, पारदर्शक निवड प्रक्रिया आणि खेळाडूंच्या हिताचे निर्णय याबाबत त्यांनी कोणतीही तडजोड केली नाही. खेळाडूंना त्यांनी राज्याची संपत्ती मानले. आर्थिक मदत, सन्मान योजना, ५ टक्के खेळाडूचे आरक्षण दादांनी पुढाकार घेऊन हा निर्णय घेतला..महाराष्ट्रातील सर्व खेळाडूंचे सर्वेसर्वा, सायकलिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र गेल्या ११ वर्षांपासून पुणे-बारामती राष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धा आयोजित करत आहेत, तसेच नुकतेच ‘पुणे ग्रँड टूर’साठी आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धा पहिल्याच मीटिंगमध्ये विषय मंजूर करून ही स्पर्धा दादांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वी झाली. दादांनी सायकलिंग खेळांवर खूप प्रेम केले. क्रीडा क्षेत्र फक्त फाईल्सवर नव्हे, तर मैदानावर घाम गाळणाऱ्या खेळाडूंच्या भावनांवर उभे असते ही जाणीव त्यांना होती.- प्रा. संजय साठे, सचिव, सायकलिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र..अजितदादांनी महाराष्ट्रमध्ये क्रीडा क्षेत्रात विशेषत: पायाभूत सुविधा करून दिल्या. तालुक्यापासून जिल्हास्तरावर क्रीडा संकुले, स्टेडियम, व्यायामशाळा, तालीम, जिम, खेळाची साधने, कुस्ती, खो-खो व कबड्डीसाठी खेळाची मैदाने उपलब्ध करून दिली. शाळा, महाविद्यालयीन स्पर्धांना प्रोत्साहन दिले. खेळातून शिक्षण ही संकल्पना आणत, लहान वयातच टॅलेंट ओळखून प्रशिक्षण द्यावे, अशी त्यांची धारणा व चळवळ सुरू केली. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पदक विजेत्यांना रोख बक्षिसे दिली. गुणवंत खेळाडूंना शासकीय नोकऱ्यांत आरक्षण, प्राधान्य दिली, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्र ऑलिंपिक, आशियाई खेळ, राष्ट्रकुल स्पर्धांसाठी खेळाडूंना प्रोत्सान दिले. क्रिकेट, कबड्डी, कुस्ती, हॉकी, अॅथलेटिक्स सारख्या स्थानिक व पारंपरिक खेळांचे जोपासन केली. अजित पवार यांचे क्रीडा धोरण ‘खेळ व करिअर’, अशी मानसिकता निर्माण करण्यावर केंद्रित आहे.-डॉ. संतोष भुजबळ, सचिव, अहिल्यानगर जिल्हा कुस्तीगीर संघ..‘एमओए’चे चार वेळा अध्यक्षअजित पवार यांनी महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे अध्यक्षपद सलग चौथ्यांदा भूषविले आहे. त्यांची प्रथम निवड १७ मार्च २०१३ रोजी अध्यक्षपदी बिनविरोध झाली होती. यानंतर पुन्हा दुसऱ्यांदा आणि तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदावर राहिले. चौथ्यांदा पदभाराची निवड २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी त्यांनी बिनविरोध निवड झाली होती.पहिली निवड १७ मार्च २०१३चौथ्यांदा निवड २ नोव्हेंबर २०२५सलग ४ वेळा अध्यक्षपद मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.