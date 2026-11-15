Ahilyanagar News: हंगामाचा महिना उलटला तरीही ऊसदराची कोंडी कायम; प्रतिटन चार हजार रुपयांची मागणी, शेतकरी संघटना आक्रमक

समीरण बा. नागवडेश्रीगोंदे, : साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होऊन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटला, तरीही ऊसदराचा तिढा कायम आहे. शेतकरी संघटनांनी प्रतिटन चार हजार रुपये दराची मागणी लावून धरत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तालुक्यासह आसपासच्या कारखान्यांनी मात्र ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेत ऊसदराची कोंडी कायम ठेवली आहे. .श्रीगोंदे तालुक्यात ऊसदराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तालुक्यातील कर्मयोगी कुकडी सहकारी साखर कारखाना सध्या बंद आहे. शिवाजीराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरू होऊन महिना उलटला आहे. देवदैठण येथील गौरी शुगरचे गाळप सुरू झाले असून, हिरडगाव येथील गौरी शुगरचा गाळप हंगाम दोन दिवसांत पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. तालुक्यातील कारखान्यांचे गाळप सुरू होत असताना ऊसदर मात्र अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्यांकडे जात असला, तरी त्याच्या मोबदल्याबाबत संभ्रम कायम आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील दरवाढीच्या घडामोडी आणि शेजारील पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांनी घेतलेली भूमिका पाहता अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कारखानदारांवरही दरवाढीचा दबाव वाढत आहे..अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथील कर्मवीर शंकरराव काळे आणि संगमनेर येथील सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात या दोन सहकारी साखर कारखान्यांनी प्रतिटन तीन हजार २०० रुपयांचा पहिला हप्ता जाहीर केला आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांनी चार हजार रुपयांच्या दराची मागणी कायम ठेवत विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्ह्यातील कारखानदार आणि शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची दोनवेळा बैठक घेऊन दराचा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या बैठकांमधूनही अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही..दराच्या बाबतीत शेजारील पुणे जिल्ह्यातील पाटस येथील निराणी कारखान्याने प्रतिटन तीन हजार ५०० रुपयांप्रमाणे रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली आहे. साखरेचे बाजार वाढल्याने उसाला अधिक बाजारभाव मिळण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.साखरेचे भाव पन्नास रुपयांच्या वर स्थिरावले आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांची लूट थांबवून उसाला प्रतिटन चार हजार रुपये बाजारभाव द्यावा. त्यावर आम्ही ठाम आहोत; अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे.- अनिल घनवट, अध्यक्ष, शेतकरी संघटनानागवडे कारखान्याने नेहमीच उसाला चांगला बाजारभाव दिला आहे. या हंगामातील ऊस दराबाबत संचालक मंडळाची चर्चा झाली आहे. येत्या दोन दिवसांत बाजारभाव जाहीर करणार आहोत.- राजेंद्र नागवडे, अध्यक्ष, नागवडे सहकारी साखर कारखानासध्या साखरेला चांगला बाजार मिळत आहे. त्यामुळे उसाला सुद्धा कारखान्यांनी प्रतिटन चार हजार रुपये बाजारभाव देण्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे.- त्रिंबक मुठाळ, ऊस उत्पादक शेतकरी, बेलवंडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.