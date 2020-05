नगर जिल्ह्यात आजपासून धावणार एसटी आणि एएमटी

नगर ः कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसला प्रशासनाने ब्रेक दिला होता. मात्र, जिल्ह्यातील कोरोनाची परिस्थिती आटोक्‍यात आल्यामुळे आता दोन महिन्यांनंतर जिल्ह्यांतर्गत बससेवा सुरू होत आहे. 32 बसच्या 166 फेऱ्यांचे नियोजन एसटी प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. कोरोनामुळे गेल्या दोन महिन्यांत राज्य परिवहन महामंडळाची एकही बस प्रवाशांना घेऊन जिल्ह्यात धावली नव्हती. मात्र, आता जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे शासनाच्या निर्देशानुसार बससेवा सुरू करण्यात येत आहे. एसटी प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील 11 आगारांच्या माध्यमातून 44 बसच्या 227 फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, संगमनेर शहर हॉट स्पॉट असल्यामुळे तेथील अकरा बसच्या माध्यमातून होणाऱ्या 52 फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा - नगरमध्ये नगरसेविकेच्या नातेवाईक महिलेचा कोरोनाने मृत्यू आता दहा आगारांतून 32 बसच्या 166 फेऱ्या केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी 65 चालक व 65 वाहकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती विभागनियंत्रक विजय गिते यांनी दिली. आज दुपारपासून एएमटीही धावणार महापालिकेची शहर बस सेवा शुक्रवारी दुपारपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे त्यासाठीची तयारी महापालिका प्रशासन व दीपाली ट्रान्सपोर्टचे संचालक प्रा. शशिकांत गाडे यांनी दिली. जिल्हाधिकारी राहुल दिवेदी यांनी लॉकडाउनमध्ये शिथिलता आणल्यामुळे आता शहरातील जनजीवन उद्यापासून शुक्रवारी सुरळीत होण्याची शक्यता आहे, हे पाहता महापालिका प्रशासनाने शहर बस सेवा सुरू करण्याच्या हालचाली आज प्रशासकीय पातळीवर केल्या महापालिका प्रशासनाने दीपाली ट्रान्सपोर्टला शहर बस सेवा सुरू करण्यास सांगितले. मात्र, दीपाली ट्रान्सपोर्टमधील शहर बससेवेचे चालक-वाहक लॉकडाऊनमुळे काम बंद करून घरी अथवा गावी गेले आहेत. त्यांनापुन्हा कामावर हजर करण्यासाठीच्या हालचाली आज दीपाली ट्रान्सपोर्ट कडून सुरू होत्या. उद्या दुपारनंतर टप्प्याटप्प्याने मागणीनुसार शहर बस सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. एमआयडीसीमधील कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाण्यासाठी शहर बस वाहतूक सेवा सुरूच होती. आता उर्वरित ठिकाणी मागणीनुसार उद्यापासून शहर बस सेवा सुरू होईल, अशी माहिती प्रा. शशिकांत गाडे यांनी दिली

Web Title: ST and AMT will run in Nagar district