MLA Sangram Jagtap: व्हीजनरी उमेदवार निवडून द्यावेत:आमदार संग्राम जगताप; सुख- दुःखात साथ देणाऱ्यांच्या पाठीशी रहा!

अहिल्यानगर: शहरात रस्ता काँक्रिटीकरणाची झालेली कामे ही शहर विकासाची लक्षणे आहेत. सावेडी उपनगरातील पाइपलाइन रोड, गुलमोहर रोड, प्रोफेसर कॉलनी ते भिस्तबाग महाल, तसेच तपोवन रोडचे काँक्रिटीकरण करणार आहे. शहरात विकासाचे मॉडेल उभे करत असताना महापालिकेत निवडून जाणारे नगरसेवकही त्यादृष्टीचे असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विकासाचे व्हीजन असलेले उमेदवार निवडून द्यावेत, असे आवाहन आमदार संग्राम जगताप यांनी केले. प्रभाग १ मधील भिस्तबाग महाल परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत जगताप बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष संपत बारस्कर, माजी नगरसेविका दीपाली बारस्कर, डॉ. सागर बोरुडे, ज्योती ढवण या उमेदवारांसह नितीन बारस्कर, बाळासाहेब बारस्कर, सतीश ढवण आदी उपस्थित होते. जगताप म्हणाले की, प्रभागातील पाण्याचा ९९ टक्के प्रश्न सोडविण्यात यश आले आहे. रस्त्यांची दर्जेदार कामे झालेली आहेत. कचरा संकलन वेळेत होते. मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील पंचवार्षिकमध्ये या सर्व नगरसेवकांनी घेतलेले परिश्रम कौतुकास्पद आहेत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा संधी देणे ही तुमची जबाबदारी आहे. सध्या पक्ष आणि उमेदवार खूप झाले आहेत..त्यामुळे मतदान करताना तुम्ही कोणताही संभ्रम मनात ठेवू नका. विकासकामे करताना आम्ही कोणताही संभ्रम ठेवला नसल्याचे ते म्हणाले. या प्रभागातील सर्वच उमेदवार उच्चशिक्षित असल्याचा आवर्जून त्यांनी उल्लेख केला. संपत बारस्कर म्हणाले, ४० वर्षे नगरसेवक राहिलेले उमेदवार जर प्रभागात आयुक्तांमुळे पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा होत नाही, असे म्हणत असतील, तर ते दुर्दैव आहे. प्रभाग १ मध्ये मुबलक प्रमाणात पाणीसाठी होतो, हे मी छातीठोकपणे सांगतो, असे ते म्हणाले. दीपाली बारस्कर म्हणाल्या की, प्रभागाला जास्तीत जास्त निधी मिळावा, यासाठी सर्वांनी खूप प्रयत्न केले. आमदार संग्राम जगताप यांची खंबीर साथ मिळाल्याने विकासकामे मार्गी लागली. भविष्यातही जनतेचे प्रश्न सोडविण्यास सर्व उमेदवार कटिबद्ध राहणार असल्याचे त्या म्हणाल्या..भिस्तबाग महाल पर्यटनाचे केंद्र ठरणारभिस्तबाग महाल परिसराचे होत असलेले सुशोभीकरण हे शहर पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. शहरातील चांगले व दर्जेदार उद्यान येथे उभे राहणार आहे. हा परिसर शहर पर्यटनाचे हे केंद्र ठरणार असल्याचे आमदार जगताप म्हणाले. तपोवन रोडचे आमच्या जन्मापासून डांबरीकरण झाले नसल्याचे आम्हाला माहीत आहे. २०१८ साली या रोडचे डांबरीकरण आम्ही केले. आता या रस्त्याचे काँक्रिटीकरणही लवकरच करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. सुख- दुःखात साथ देणाऱ्यांच्या पाठीशी रहाविरोधक घडल्या नसलेल्या घटनांचे बनाव करतील, आरोप करतील. त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका. आता सण, उत्सव आहे. प्रलोभने देतील. मात्र तुम्ही तुमच्या सुख- दुःखात सहभागी होणाऱ्यांच्या पाठीशी भरघोस मतदान करून उभे रहा, असे आवाहन आमदार जगतापांनी केले.