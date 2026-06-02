Ahilyanagar Storm: अहिल्यानगरात वादळी पावसाचा तडाखा; झाडे उन्मळली, वीजपुरवठा खंडित, पाणीपुरवठा विस्कळीत

अहिल्यानगर: शहरात रविवारी (ता. ३१) रात्री वादळ वाऱ्यासह झालेल्या पावसात विविध ठिकाणी २५ ते ३० लहान-मोठी वृक्ष उन्मळून पडली. एका घराची भिंत कोसळून नुकसान झाले. काही ठिकाणी वीजवाहक तारा तुटल्या, तर काही ठिकाणी महावितरणचे पोल वाकले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतुकीला अडथळे निर्माण झाले. शहरातील वीजपुरवठा देखील मध्यरात्रीपर्यंत खंडित झाला होता. दरम्यान, पाणी योजनेवरील वीजपुरवठा खंडित झाल्याने शहर आणि उपनगरांचा पाणीपुरवठा पुन्हा एकदा विस्कळीत झाला. .Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.रविवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास झालेल्या वादळाचा सर्वाधिक फटका सावेडी परिसराला बसला. लहान- मोठी झाडे उन्मळून पडली. इतर भागातही फांद्या तुटणे, घरांच्या आणि गेटवर झाडे पडणे अशा घटना घडल्या आहेत. महापालिकेच्या पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली..काही ठिकाणी स्थानिक नागरिकांनी पुढाकार घेत रस्त्यावरील मलबा हटविला. नेता सुभाष चौक परिसरात वादळाने झाडाच्या फांद्या तुटून रस्त्यावर पडल्या होत्या. त्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली होती. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी फांद्या हटविल्या. वादळाने फाटलेले फ्लेक्सही मनपा कर्मचाऱ्यांकडून काढून टाकण्यात आले. दरम्यान, शहरातील बंगाल चौक परिसरातील एका घराची भिंत कोसळून रिक्षा, वाहनांवर दगड पडले होते. यामुळे वाहनांचे मोठे नुकसान झाले..एक दिवस उशिराने पाणीपुरवठाशहर पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा रात्री ८.३० ते पहाटे ३.३० वाजेपर्यंत खंडित झाला होता. त्यामुळे संपूर्ण पाणी उपसा बंद पडला होता. परिणामी पाणी वितरणासाठीच्या टाक्या भरता आल्या नाहीत. त्यामुळे सोमवारी (ता. १) रोटेशननुसार पाणीवाटपाच्या शहराच्या मध्यवर्ती भागातील मंगलगेट, झेंडीगेट, सर्जेपुरा, रामचंद्र खुंट, दाळमंडई, सिव्हिल हडको, बालिकाश्रम रोड परिसर, सावेडी, नागापूर-बोल्हेगाव आदी भागाचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात आला. या भागास मंगळवारी पाणीपुरवठा होणार आहे. मंगळवारी रोटेशननुसार पाणी वाटपाच्या भागात बुधवारी पाणीपुरवठा होणार आहे..मनपाचे हेल्पलाईन नंबरआपत्कालिन विभाग -८९९९१५१३३१विद्युत विभाग - ९१३०६६१०८१अग्निशमन विभाग - ९५६१००४६३७पाणीपुरवठा विभाग- ९६६१००४६५६उद्यान विभाग - ९७६५१३७१९२.Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.रविवारी रात्री झालेल्या वादळवाऱ्यात वृक्ष पडली. कोणतीही जीवित आणि वित्तहानी झाली नाही. स्वतंत्र पथकांची नियुक्ती केली आहे. या पथकांनी रात्रभर काम करून रस्त्यावर पडलेली सर्व वृक्ष हटवली आहेत. आज दिवसभर शहरातील सर्व मोठे आणि फाटलेले फलक हटवण्यात आले. आपत्कालिन परिस्थितीत आमचे कर्मचारी दक्ष आहेत.- सुरेश इथापे, प्रमुख, मनपा आपत्कालिन विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.