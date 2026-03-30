Sangamner Weather: अवकाळीचा संगमनेरला तडाखा, वादळी वाऱ्यामुळे घरांचे नुकसान; शेतकरीही हवालदिल!

संगमनेर: हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार संगमनेर तालुक्यात अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. रविवारी (ता. २९) सायंकाळी शहरासह ग्रामीण भागात वादळी वाऱ्यासह पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने नागरिकांची एकच पळापळ उडाली. या वादळामुळे अनेक घरांचे पत्रे उडून मोठे नुकसान झाले. शेतीपिकांनाही फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे..गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचा तडाखा वाढला असून, गहू, हरभरा, द्राक्ष, डाळिंब यांसारख्या पिकांची काढणी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. रविवारी दुपारपासून उकाडा वाढला, वातावरणात ढग दाटून आले आणि सायंकाळी पाचच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस सुरू झाला..धांदरफळ बुद्रुक आणि जवळे कडलग परिसरात वाऱ्याचा वेग प्रचंड असल्याने अनेक घरांवरील पत्रे उडाली. त्यामुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काढणीला आलेल्या पिकांवरही या पावसाचा परिणाम झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत..धांदरफळ बुद्रुक येथील भास्कर आल्हाट यांच्या घराचे पत्रे उडून मोठे नुकसान झाले. त्यावेळी घरात सहा महिन्यांचे आणि एक वर्षाची दोन लहान मुले झोपलेली होती. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र घराचे मोठे नुकसान झाले आहे. याचबरोबर रामेश्वर देवस्थानाचेही पत्रे उडून नुकसान झाले आहे. डेरेवाडी येथील संजय शिवाजी साबळे यांच्या घराचे आणि गोठ्याचे छप्पर वादळी वाऱ्यामुळे उडून गेले. या घटनेत त्यांच्या मुलीला डोक्याला किरकोळ दुखापत झाली आहे. दरम्यान, पुढील सहा दिवस अवकाळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, तसेच नागरिकांनी वादळी वारे, गारपीट यांपासून स्वतःसह जनावरांचे संरक्षण करण्यासाठी सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे..देशमाने यांचे मदतीचे आश्वासनधांदरफळ बुद्रुक परिसरात झालेल्या वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती मिळताच उद्योजक बाळासाहेब देशमाने यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. नुकसानग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी स्वदेश सेवाभावी संस्थेच्या वतीने आवश्यक ती मदत केली जाणार असल्याचे देशमाने यांनी जाहीर केले.