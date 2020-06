वेगळं वळण ः या कारणाने झाला त्या चिमुरडीचा मृत्यू.... त्या खोलीत कोणकोण होतं...

नेवासे : तालुक्यातील सौंदाळे येथील वैष्णवी सोमनाथ आरगडे (वय ९ ) या अल्पवयीन मुलीचा उत्तरीय तपासणी अहवाल नेवासे पोलिसांना प्राप्त झाला अाहे. त्यामुळे तिच्या मृत्यूचे गूढ वाढले आहे. तिचा मृत्यू हा अनैसर्गिक आहे. या प्रकरणी नेवासे पोलिसांत अज्ञात व्यक्तिविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, वैष्णवीचा खूनी कोण व तिच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? असा सवाल परिसरात उपस्थित होत आहे. मात्र, पोलिसांना त्याचे धागेदोरे लागले आहेत. हेही वाचा - हुक्का पार्लरवर सापडली ही बड्या घरची पोरं-पोरी पोलिस हेड कॉन्स्टेबल भीमराज पवार यांनी नेवासे पोलिसात या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे. त्यात त्यांनी “रविवार (ता. २१) रोजी नेवासे फाटा येथील ग्रामीण रुग्णालय वैद्यकीय अधिकार्या ने दिलेल्या खबरीवरुन मयत वैष्णवी सोमनाथ आरगडे (वय-9, रा.सौंदाळे, ता.नेवासे हीस उपचारसाठी रुग्णालयात आणले होते. मात्र, ती उपचारपूर्वी मयत झाली. यावरून नेवासे पोलिसांत अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली होती.

मात्र, मयत मुलीचा चुलता कानिफनाथ विठ्ठल आरगडे यांनी ग्रामीण रुग्णालयाच्या संबंधित वैद्यकीय अधिकार्यांना वैष्णवीचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याचे सांगितले. गळा दाबून खून झाल्याचा अंदाज यावरून प्राथमिक तपासणीत वैद्यकीय अधिकाऱ्याने मृत्यूबाबत संशय व्यक्त केला. या बाबत नेवासे पोलिसांनाही कळविण्यात आले. ही माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक रणजीत डेरे, पोलिस उपनिरीक्षक भरत दाते हे ग्रामीण रुग्णालायत गेले. त्यांनी पंचनामा करीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी दाखल केला. उत्तरीय तपासणीत वैष्णवीचा मृत्यू हा तिचा मृत्यू हा छातीवर दाब टाकुन श्वासोच्छावास बंद पडुन झाल्याचा अहवाल आला. या अहवालावरून नेवासे पोलिसांत अज्ञात व्यक्तिविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. 'भाचा' पोलिसांच्या रडारवरच !

घटना झाल्यापासून पोलिसांनी केलेल्या तपासात या घटनेत महत्वाचा संशयित पोलिसांनी मयत वैष्णवीच्या आई-वडील व बहिणीसह 'भाचा' ताब्यात घेतले होते. पोलिसांनी चौकशीनंतर आज सोमवारी इतरांना सोडले. मात्र, 'भाचा' चौकशीसाठी थांबवून धरला. पोलिसी खाक्या दाखवूनही हा 'भाचा' सराईतांसारखा या प्रकरणी 'मिठाची गुळणी' धरूनच आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या 'रडार'वर 'भाचा' आहे. तोच या प्रकरणातील सूत्रधार निघण्याची चर्चा आहे. या प्रकरणातील आरोपीचा शोध लावण्यासाठी अप्पर पोलिस अधीक्षक डॉ. दीपाळी काळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी मंदार जवळे, पोलिस निरीक्षक रणजित डेरे हे विशेष प्रयत्न करत अाहेत. ते सौंदाळे येथे ठाण मांडून आहेत. तरीही खुनाचे गूढ कायमच? शनिवारी (ता. २०) रात्री घरी वैष्णवी, तिची बहीण (वय १५) व त्यांच्याकडे शिक्षणासाठी असलेला ‘भाचा’ (वय २५) हेच तिघे एका खोलीत झोपले होते. मात्र, भाचा आपण पटांगणात झोपल्याचे सांगतो तर वैष्णवीच्या मृत्यूबाबत आपल्याला काहीच माहीत नाही असे बहीण पोलिसांना चौकशीत सांगते. खोलीत फक्त वैष्णवी व तिची बहीण दोघीच होत्या. त्या खोलीला आतून कडी लावल्यास बाहेरच्या व्यक्तीला हात घालून व प्रयत्न करूनही कडी उघडत नाही. याचा अनुभव खुद्द जिल्हा पोलिस प्रमुखांनी घेतला. त्यातच तिच्या आई-वडिलांनी तिच्या अंत्यविधीसाठी केलेली घाई व नंतर सर्पदंशाचा मृत्यू झाल्याचा केलेला दावा हे खटकते आहे. "वैष्णवी आरगडे मृत्यू प्रकरणी नेवासे पोलिसांत अज्ञात व्यक्ति विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील खर्‍या आरोपीचा शोध लवकरच घेतला जाईल.

-मंदार जवळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, शेवगाव, अहमदनगर.



Web Title: Strangling the death of that girl