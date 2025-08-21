Balasaheb Thorat : धमक्या देऊन आम्हाला रोखू शकत नाही; मी कधीही मरायला तयार

संगमनेर - ‘स्वातंत्र्यसैनिक भाऊसाहेब थोरात यांचा मी मुलगा आहे. त्यामुळे कधीही मरायला तयार आहे. पण मागे हटणारा नाही. भीती दाखवून, धमक्या देऊन आमचे पाऊल रोखता येणार नाही,’ अशा ठाम शब्दांत माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी भूमिका जाहीर केली..कीर्तनकार संग्रामबापू भंडारे यांनी थोरात यांना दिलेल्या धमकीच्या निषेधार्थ संगमनेरात गुरुवारी सकाळी ऐतिहासिक सद्भावना रॅली काढण्यात आली. त्यानंतर सभेत तिचे रूपांतर झाले. यावेळी माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार सत्यजित तांबे, माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे, दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख आदी उपस्थित होते..थोरात म्हणाले की, हा मोर्चा ऐतिहासिक आहे. यासाठी दुसऱ्या तालुक्यातून लोक आणावे लागले नाहीत. हीच खरी जनतेची ताकद आहे. निवडणुकीच्या आधीही असेच वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न झाला होता. सातत्याने विष पेरण्याचे काम होत आहे. पण संगमनेरकरांनी कधीही ते यशस्वी होऊ दिले नाही..‘वारकरी संप्रदाय हा कोणत्याही धर्माचा किंवा पक्षाचा नाही, तो मानवधर्म सांगतो. पण आता काही जण बाहुल्या बनून अशांती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तालुका कधीच हे सहन करणार नाही,’ असे ते म्हणाले..लोकप्रतिनिधी कोणाच्या तरी हातातील बाहुले बनून संगमनेरची शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, हा तालुका असे प्रकार कधीच सहन करणार नाही. आपल्या सहकाराची परंपरा मोडीत काढून तालुक्याची वाट लावण्याचे काहींचे डाव सुरू आहेत. पण असे विघातक मनसुबे आपण सर्वांनी एकजुटीने हाणून पाडायचे आहेत.- बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.