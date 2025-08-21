अहिल्यानगर

Balasaheb Thorat : धमक्या देऊन आम्हाला रोखू शकत नाही; मी कधीही मरायला तयार

स्वातंत्र्यसैनिक भाऊसाहेब थोरात यांचा मी मुलगा आहे. त्यामुळे कधीही मरायला तयार आहे. पण मागे हटणारा नाही.
balasaheb thorat
balasaheb thoratsakal
सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर - ‘स्वातंत्र्यसैनिक भाऊसाहेब थोरात यांचा मी मुलगा आहे. त्यामुळे कधीही मरायला तयार आहे. पण मागे हटणारा नाही. भीती दाखवून, धमक्या देऊन आमचे पाऊल रोखता येणार नाही,’ अशा ठाम शब्दांत माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी भूमिका जाहीर केली.

sangamner
Balasaheb Thorat
Threat
Maharashtra Politics

