अहिल्यानगर

MPSC Protest: विद्यार्थ्यांसोबत आजीही मैदानात! एमपीएससी आणि पोलिस भरतीसाठी संगमनेरमध्ये अनोखे आंदोलन, प्रांत कार्यालयासमोर ठिय्या

Paper leak protest in Sangamner latest news: एमपीएससी ऑनलाइन परीक्षेला विरोध, पेपरफोडीतील दलाल व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी; छात्र भारतीचा प्रांत कार्यालयावर ठिय्या मोर्चा
Sangamner Students Demand Fair Exams, Scrap Online MPSC Tests; Grandmother Steals the Spotlight

Sangamner Students Demand Fair Exams, Scrap Online MPSC Tests; Grandmother Steals the Spotlight

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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संगमनेर: स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, पेपरफोडीच्या घटना आणि एमपीएससी परीक्षा ऑनलाइन घेण्याच्या निर्णयाविरोधात छात्र भारती संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १०) नवीन नगर रोडवरील प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

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