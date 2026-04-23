Soldier Heart Attack: सुभेदार बबन शिंदे यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार; अमृतसर येथे हृदयविकाराने मृत्यू, सैन्य दलाची मानवंदना..

करंजी : दगडवाडी (ता. पाथर्डी) येथील सैन्यदलात भरती झालेल्या बबन दत्तात्रय शिंदे (वय ४६) यांचे अमृतसर (पंजाब) येथे ड्युटीवर असताना हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने निधन झाले. त्यांचा पार्थिव देहवर बुधवारी सकाळी दगडवाडी येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .सुभेदार शिंदे यांचे पार्थिव विशेष विमानाने अमृतसर येथून पुणे येथे व पुणे येथून अहिल्यानगरमार्गे दगडवाडी येथे आणण्यात आले. सैन्याच्या सजवलेल्या रथामध्ये त्यांचे पार्थिव ठेवण्यात आले, नंतर दगडवाडी येथील अमरधाममध्ये त्यांच्यावर शासकीय इतनामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .यावेळी महाराष्ट्र पोलिस व मेकॅनाईज्ड इनफन्ट्री या सैन्यात दलाच्या विभागातील जवानांनी हवेत फायर करत त्यांना मानवंदना दिली. बबन शिंदे २००१ मध्ये सैन्य दलात भरती झाले होते. त्यांनी सुभेदार पदापर्यंत सेवा केली. नुकतीच त्यांना चार महिन्यांनी आणखी बढती मिळणार होती. मात्र, त्यापूर्वीच मंगळवारी शासकीय पिटी करून ते घरी आले असता अचानक त्यांना छातीत दुखू लागले, त्यातच त्यांचे निधन झाले. .अंत्यसंस्कारावेळी कॅप्टन रंगनाथन, कॅप्टन राघवन, कॅप्टन आर. के. ढाका, सुभेदार बलवंत सिंग, कॅप्टन अभिमन्यू, पाथर्डीचे तहसीलदार उद्धव नाईक, त्रिदल या माजी सैनिकांची संघटनेसह अक्षय कर्डिले, ज्ञानेश्वर महाराज व सरपंच सुभाष शिंदे यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.