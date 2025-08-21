Subhash Lande: शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी: भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव ॲड. सुभाष लांडे; घोषणांची अंमलबजावणी कधी?

शेवगाव : निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करून राज्य सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करावे, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव ॲड. सुभाष लांडे यांनी केली..Assembly Elections 2024 : विधानसभेसाठी काँग्रेस-भाजप स्वबळावर लढणार! भाजपकडून आढावा बैठकांतून विधानसभानिहाय चाचपणी.अखिल भारतीय किसान सभा व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे सोमवारी (ता.१८) शेवगाव तहसील कार्यालयासमोर कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी निदर्शने केली. निवासी नायब तहसीलदार राजेंद्र बकरे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले की, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, वृद्ध पेन्शन योजना, .विधवा, परित्यक्ता, निराधार योजना या योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून विहित नमुन्यातील अर्जासह सर्व कागदपत्रे देऊन, ही प्रकरणे मंजूर करण्यात येत नाहीत, ज्यांची मंजूर झालेली आहेत. त्यांना ही वेळेवर मानधन मिळत नाही, अशा लाभार्थ्यांची पिळवणूक थांबवावी अशा मागण्या करण्यात आल्या..Ahilyanagar News: 'बेलापूरच्या ग्रामसभेत घरकुलावरून रणकंदन'; माईक ओढाओढी, आरडाओरड्याने तणाव, पोलिस कुमक तातडीने दाखल.या आंदोलनात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव ॲड. सुभाष लांडे, तालुका सचिव संदीप इथापे, भगवान गायकवाड, किसान सभेचे अध्यक्ष बापूराव राशीनकर, बबनराव पवार, दत्ता आरे, गोरक्ष काकडे, विष्णू गोरे, विठ्ठल उगले, बाबूलाल सय्यद, अंजाबापू गायकवाड, मुरलीधर काळे, विष्णू चव्हाण, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.