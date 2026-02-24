अहिल्यानगर

Organ Donation: किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी! अहिल्यानगर, बुलढाण्यातील दाेघांना मिळाली नवसंजवनी, आई अन् पत्नीचे दान..

सकाळ डिजिटल टीम
राहाता: लोणी येथील डॉ. विखे पाटील प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात दोन रुग्णांवर मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी पार पडली. यातील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका २७ वर्षीय तरुणाला, तर बुलढाणा जिल्ह्यातील ४७ वर्षीय रुग्णाला गेल्या काही वर्षांपासून डायलिसीस उपचार घ्यावे लागत होते.

