कोल्हार, : टेपच्या आवाजाच्या असह्य ध्वनिप्रदूषणामध्ये उसाची रात्रंदिवस वाहतूक सध्या सुरू आहे. काहींनी ट्रॅक्टरवर स्पीकर लावले आहेत. त्याचा आवाज रहिवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. वाहतुकीचे नियम धाब्यावर ठेवून इतरांचा विचार न करता बेफिकीरपणे भरधाव ट्रॅक्टर धावतात. .कारखान्याच्या यार्डमध्ये लवकर नंबर लावून ऊस उतरविण्यासाठी त्यांचा आटापिटा सुरू असतो. ट्रॅक्टरवर टेप कशाला पाहिजेत, असा नागरिकांचा प्रश्न आहे. अलीकडे जुगाड ऊसउत्पादकदार व साखर कारखान्यांना फायदेशीर असले, तरी ते वाहतुकीला धोकादायक ठरले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व १४ साखर कारखाने मिळून सर्वाधिक दहा हजार जुगाड आहेत. जुगाडासह, पाच हजार बैलगाड्या, एक हजार ट्रॅक्टरटोळ्या व ६०० ते ७०० ट्रकटोळ्या आहेत. पारंपरिक टायर गाडीला बैलांना लहान किंवा जुन्या ट्रॅक्टरचे इंजिन किंवा संपूर्ण ट्रॅक्टर जुगाड करून जोडल्यास एकाच वेळी २५ टन ऊस वाहून नेला जातो. ऊसतोडणी मुकादमांचा कल बैलगाडीऐवजी जुगाडाकडेच आहे..ट्रॅक्टरच्या व टेपच्या आवाजाच्या त्रासाचा सर्वाधिक प्रश्न जिल्ह्याबाहेरून आलेल्या जुगाडांचा आहे. सर्वच साखर कारखान्यांनी सोयीबरोबर लोकांच्या स्वास्थ्याच्या दृष्टीने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ट्रॅक्टरच्या वापराला कोणाचाच आक्षेप नाही. ट्रॅक्टरला ट्रॉली जोडण्याची पद्धत पूर्वीपासूनच आहे. त्यावेळी बैलगाड्या व ट्रक होत्या. इतर प्रवाशांना व वाहनांना त्याचा त्रास वाटत नव्हता. .आधीच ट्रॅक्टरचा प्रचंड आवाज त्यातच रात्रंदिवस टेपच्या आवाजाने रस्त्यालयाचे रहिवाशी त्रासले आहेत. बैलगाडीऐवजी ट्रॅक्टरच्या जुगाडाची पद्धती अलीकडे अवलंबिली आहे. प्रामुख्याने बैलांच्या वाढत्या किमती चारापाण्याची टंचाई आणि जास्त वेगाने वाहून नेण्याच्या गरजेतून ही कल्पना पुढे आली. जुगाड यंत्रणेमुळे जास्त ऊस कारखान्यापर्यंत पोहोचविणे शक्य झाले आहे. साखर कारखाना कार्यक्षेत्रानुसार ऊसतोडणी वाहतूक उभी करावी लागते..आरटीओ, पोलिस, कारखान्यांची डोळेझाकचहापाण्यासाठी रात्री गावातील हॉटेलवर थांबल्यानंतर जुगाडचालक मोठ्या आवाजात टेप सुरूच ठेवतात. ट्रॅक्टर व टेपच्या आवाजामुळे मागून पुढे जाण्याच्या प्रयत्नातील वाहनांच्या हॉर्नचा आवाज ट्रॅक्टरच्या चालकांना ऐकू जात नाही. वाहने पुढे घेण्याच्या प्रयत्नात अपघात घडतात. ऊस वाहतूक करणाऱ्या अनेक वाहनांना रिफ्लेक्टर नाहीत. पीयूसीबाबत आरटीओ व पोलिसांची व साखरकारखान्यांची डोळेझाक त्यास कारणीभूत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. नियमबाह्य धावणाऱ्या जुगाडांवर कारवाई झाल्यास त्रासाला आळा बसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.