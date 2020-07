खळबळजनक ः प्राध्यापक मुलाने घेतला गळफास...वडिलांनीही त्याच पहाटे उचललं हे पाऊल

कोपरगाव : तालुक्यातील शिंगणापूर येथील संजीवनी कारखाना परिसरात खळबळजनक घटना घडली. फड कुटुंबातील मुलाने गळफास घेत आत्महत्या केली. ते पाहून हेलावलेल्या वडिलांनी त्याच पहाटे उचललं हे पाऊल. या घटनेने कोपरगाव तालुक्यात चर्चा सुरू आहे. राहुल संजय फड (27 )आणि संजय रंगनाथ फड( 50) अशी मृतांची नावे आहेत. या बाबत अधिक माहिती अशी, संजीवनी कारखाना परिसरात सदर फड कुटुंबातील राहुल याने रात्री एक वाजेच्या सुमारास घरातील पंख्याला दोरी बांधून गळाफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना पाहिल्यानंतर पहाटे पाच वाजेच्या सुमारास वडील संजय फड यांनी ही गळाफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपविलयाची धक्कादायक घटना घडली. हेही वाचा - नगरच्या राजकीय नेत्याला कोरोनाची बाधा घरातील कुरबुरीमुळे बाप-लेकाने आत्महत्या केल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे. मात्र, खरं कारण पोलीस तपासात पुढे येईल. संजय फडे यांचे कारखाना गेटसमोर हॉटेलचा व्यवसाय आहे. राहुल हा शहरातील एका शिक्षण संस्थेत प्राध्यापक असल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. दरम्यान घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर कोपरगाव शहर पोलीस घटनास्थळी हजर झाले आणि मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवले. याबाबत कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. अहमदनगर

Web Title: Suicide of two members of the same family in Kopargaon