Sujat Ambedkar: भाजपचे प्रयोग हाणून पाडा: सुजात आंबेडकर; ख्रिस्ती, मुस्लिम, ओबीसी समाजाने एकत्र यावे

श्रीरामपूर: मुस्लिम, ख्रिस्ती, बौद्ध, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाजाला वेगवेगळे करून लक्ष्य केले जात आहे. अन्यायाविरोधात प्रत्येक समाजाने दुसऱ्या समाजाच्या पाठीशी उभे राहण्याची वेळ आली आहे. नगर जिल्ह्यात भाजपकडून सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयोग केला जात असल्याचा आरोप करत हा प्रयोग याच जिल्ह्यात हाणून पाडला पाहिजे, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी केले..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.हरेगाव येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक येथे वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आयोजित ख्रिस्ती हक्क परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, आज ख्रिस्ती समाज लक्ष्यावर आहे. चर्च, धर्मगुरू आणि धार्मिक कार्यक्रमांबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. मात्र, आज ख्रिस्ती समाजावर अन्याय होत असताना गप्प बसलो, तर उद्या हीच परिस्थिती इतर समाजांवर येऊ शकते..धर्मस्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी संविधानाने दिलेले श्रद्धा, उपासना आणि धार्मिक संस्था चालविण्याचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. मणिपूरमधील हिंसाचाराचाही त्यांनी संदर्भ देत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. ‘अन्याय होत असताना पीडित समाज एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले..‘अन्यायाच्या वेळी फोन उचलणारा, पोलिस ठाण्यात आणि रुग्णालयात सोबत येणारा साथीदार समाजाला हवा आहे. वंचित बहुजन आघाडी अशा लढ्यात पीडितांच्या पाठीशी उभी राहिली आहे, असा दावा त्यांनी केला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rया पत्रकार परिषदेला डॉ. गौतम चित्ते, प्रा. किसन चव्हाण, पिंकी शेख, उत्कर्षा रुपवते, अरुण जाधव, संतोष चोळके, मधुकर साळवे आदी उपस्थित होते. संविधानिक धर्मस्वातंत्र्यावर अन्यायकारक निर्बंध लादू नयेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सूत्रसंचालन प्रवीण जमधडे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.