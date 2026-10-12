अहिल्यानगर

Sujay Vikhe: शेतकरी हितासाठी सर्वांनी एका होडीत बसावे: डॉ. सुजय विखे; जिल्हा बँक निवडणुकीत नेत्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन

Sujay Vikhe Calls for Unity in Akole District Bank Elections: शेतकरी आणि बँकेच्या सभासदांचे हित जपण्यासाठी नेत्यांनी एकत्र यावे, सुजय विखे म्हणाले
Akole Bank Election Sujay Vikhe Urges Political Leaders to Set Aside Differences and Unite for Farmers and Cooperative Bank Members

Akole Bank Election Sujay Vikhe Urges Political Leaders to Set Aside Differences and Unite for Farmers and Cooperative Bank Members

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सकाळ वृत्तसेवा
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अकोले : शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एका होडीत बसणे आवश्यक आहे. जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत अकोले तालुक्यातून सर्वाधिक अर्ज दाखल झाले असून, याबाबत ज्येष्ठ नेत्यांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा. बोट वल्हविण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवा; कोणतेही भांडण न होता सर्वांचा प्रवास सुखाचा होईल आणि शेतकरी व बँकेच्या सभासदांचे हित साधले जाईल, असे प्रतिपादन माजी खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी केले.

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