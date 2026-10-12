Sujay Vikhe: शेतकरी हितासाठी सर्वांनी एका होडीत बसावे: डॉ. सुजय विखे; जिल्हा बँक निवडणुकीत नेत्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन

अकोले : शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एका होडीत बसणे आवश्यक आहे. जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत अकोले तालुक्यातून सर्वाधिक अर्ज दाखल झाले असून, याबाबत ज्येष्ठ नेत्यांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा. बोट वल्हविण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवा; कोणतेही भांडण न होता सर्वांचा प्रवास सुखाचा होईल आणि शेतकरी व बँकेच्या सभासदांचे हित साधले जाईल, असे प्रतिपादन माजी खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी केले..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...राजूर येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल केलेले आमदार डॉ. किरण लहामटे, माजी आमदार वैभव पिचड, ज्येष्ठ नेते सीताराम गायकर, कैलास वाकचौरे, मधुकर नवले, विकास शेटे, सुरेश गडाख आणि मारुती मेंगाळ उपस्थित होते..डॉ. विखे म्हणाले, ‘‘आमदार डॉ. किरण लहामटे आणि आम्ही राजकारणापूर्वीचे मित्र आहोत. तुम्ही आमचा एक शब्द ऐका, आम्ही तुमचे दहा शब्द ऐकू. जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सर्वांनी सामंजस्याची भूमिका घ्यावी. निवडणुका येतील आणि जातील; मात्र शेतकरी हिताच्या निर्णयासाठी प्रत्येकाने दोन पावले पुढे येण्याची गरज आहे.’’.भंडारदरा धरणाच्या पाण्याच्या प्रश्नावर लोणीवर वारंवार आरोप केले जातात; मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही, असे सांगत डॉ. विखे यांनी या विषयावरही भूमिका स्पष्ट केली. माजी मंत्री स्व. मधुकरराव पिचड आणि माजी मंत्री स्व. बाळासाहेब विखे यांनी यापूर्वी पाण्याच्या नियोजनासाठी प्रयत्न केले आहेत. तरीही काही अडचणी असतील, तर जिल्ह्यातील नेते एकत्र बसून निर्णय घेतील. त्यामुळे वस्तुस्थितीची खातरजमा न करता चुकीची माहिती पसरवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले..आमदार डॉ. लहामटे म्हणाले, ‘‘अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळावे, ही माझी प्रामाणिक भूमिका आहे. यासाठी जलसंपदामंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन पाण्याचे योग्य मोजमाप करावे आणि तालुक्याला न्याय मिळावा, अशी मागणी करणार आहे.’’.Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.डॉ. विखेंची नेत्यांशी वेगवेगळी चर्चाजिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अकोले तालुक्यातील नेत्यांनी एकत्रित भूमिका घेऊन शेतकरी आणि बँकेच्या सभासदांचे हित साधावे, असा संदेश या कार्यक्रमातून देण्यात आला. डॉ. विखे यांनी उपस्थित सर्व नेत्यांची वेगवेगळी भेट घेऊन चर्चा केली, तसेच त्यानंतर सहभोजन घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.