अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी सुजय विखे पाटील, उपाध्यक्षपदी रणजीत देशमुख

Ahmednagar DCC Bank Chairman: अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांची निवड झाली आहे. तर उपाध्यक्षपदी रणजितसिंह देशमुख यांची निवड करण्यात आली आहे. या निवडीनंतर विखे समर्थकांनी शिर्डी मतदारसंघात जोरदार जल्लोष केला. कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडत आणि घोषणाबाजी करत आनंद साजरा केला..अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २१ संचालकांपैकी १८ जागांवर विखे-थोरात यांच्या सहकार विकास आघाडीने विजय मिळवला होता. त्यामुळे बँकेवर या आघाडीचे वर्चस्व निर्माण झाले. आता अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडीतही दोन्ही नेत्यांच्या गटांमध्ये समन्वय साधण्यात आल्याचे चित्र आहे..PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या महिला पत्रकाराचा व्हिसा अचानक रद्द, भारतात येण्यापासून रोखल्याचं म्हणत थेट गृहमंत्रालयावर आरोप.अध्यक्षपदी सुजय विखे पाटील यांची निवड झाल्याने विखे गटाला बँकेच्या नेतृत्वाची संधी मिळाली आहे. तर उपाध्यक्षपद रणजितसिंह देशमुख यांना देण्यात आले आहे. देशमुख हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे जावई आहेत. त्यामुळे अध्यक्षपद विखे गटाकडे तर उपाध्यक्षपद थोरात गटाकडे गेल्याचे या निवडीतून स्पष्ट झाले आहे..अध्यक्ष निवडीनंतर शिर्डी मतदारसंघात विखे समर्थकांनी जल्लोष सुरू केला आहे. कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडले आणि जोरदार घोषणाबाजी करत आनंद व्यक्त केला. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत एकत्र आलेल्या विखे आणि थोरात गटांनी आता बँकेच्या प्रमुख पदांवरही आपले प्रतिनिधी निवडले आहेत. दरम्यान जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत २१ पैकी ११ जागा बिनविरोध झाल्या होत्या. उर्वरित १० जागांसाठी ३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी झाली. या निवडणुकीत विखे-थोरात सहकार विकास आघाडीने बहुमत मिळवले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.