Highway Land Acquisition: महामार्ग भूसंपादनाचा फटका! दिवसभर राबून मिळतात ३०० रुपये; महिलेचा टाहो, आता मुलांचे भविष्य कसे घडवू?

-महेश माळवेश्रीरामपूर : ‘‘दिवसभर लोकांच्या शेतात राबून तीनशे रुपये मिळतात. त्या पैशांत लेकरांचं पोट भरू की त्यांना शिकवू? नवरा तर गेलाय, आता या लेकरांचं भविष्य कसं घडवू? सरकारने, आम्हाला न्याय द्यावा,’’ अशी व्यथा सोनगाव (ता. राहुरी) येथील निर्मला तुळशीराम अनाप या महिलेनं प्रशासनासमोर मांडली..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.सूरत-नाशिक-अहिल्यानगर ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी शेतीचा महत्त्वाचा भाग संपादित झाला. त्यासोबत विहीर, बोअरवेल आणि पाण्याची व्यवस्था गेली. मोबदल्यात मिळालेली रक्कमही अपुरी आहे. त्यामुळे दोन मुलांचे शिक्षण, उदरनिर्वाह आणि उद्याच्या जगण्याचा प्रश्न घेऊन त्या सध्या प्रशासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत..सोनगाव येथील अनापवाडी गट क्रमांक १०३ मध्ये निर्मलाबाईंची ३९ गुंठे जमीन होती. पतीच्या निधनानंतर दोन मुलांचा सांभाळ आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह याच जमिनीच्या आधारावर सुरू होता. मात्र, महामार्ग प्रकल्पात त्यांची सात गुंठे जमीन संपादित झाली. याच जमिनीवर विहीर, बोअरवेल आणि पाण्यासाठी उभारलेली पाइपलाइन होती. या सर्व व्यवस्थेच्या बदल्यात प्रशासनाकडून अवघे चार लाख ६५ हजार रुपये मिळाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. जमीन गेल्यानंतर उरलेली शेती पाण्याअभावी कोरडवाहू झाली. त्यामुळे उत्पन्नाचे साधनही हिरावले गेले..‘‘दोन वर्षे लोकांच्या शेतात काम केले. रेशनवर मिळणारे गहू खाऊन पैसे वाचवले आणि बोअर घेतला. सात वर्षे कष्ट करून उभी केलेली पाण्याची व्यवस्था एका क्षणात गेली,’’ असे सांगताना निर्मलाबाईंचा कंठ दाटून येत होता. दोन गाईंच्या आधाराने संसाराला हातभार लावण्याचा प्रयत्नही आता चारापाण्याच्या अडचणीमुळे कठीण झाला आहे..पतीच्या निधनानंतर दोन मुलांची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरी करतात. दिवसभर राबल्यानंतर मिळणारे तीनशे रुपये हा त्यांच्या कुटुंबाचा आधार. मात्र, या तुटपुंज्या उत्पन्नात घरखर्च भागवायचा की मुलांचे शिक्षण करायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. मुलीला सीईटीमध्ये चांगले गुण मिळूनही आर्थिक परिस्थितीमुळे अपेक्षित महाविद्यालयात प्रवेश घेता आला नाही. त्यामुळे नाइलाजाने तिला बीएस्सीला प्रवेश घ्यावा लागला. मुलाच्या शिक्षणाची चिंता त्यांना सतावत आहे. मी उद्या नसले, तर या पोरक्या लेकरांचे काय होईल? हा त्यांचा प्रश्न काळजाला भिडणारा आहे..Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.शुक्रवारी (ता.३०) प्रांत कार्यालयात आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी आलेल्या निर्मलाबाईंनी आपली व्यथा मांडली. आम्हाला जगायचे आहे. लेकरांना शिकवायचे आहे. सरकारने आमच्या नुकसानीचा योग्य मोबदला द्यावा आणि न्याय द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. विकासाच्या महामार्गासाठी जमीन देताना एका गरीब कुटुंबाच्या जगण्याचा आधारच हिरावला जात असेल, तर त्या विकासाच्या मोबदल्यात त्यांच्या भविष्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न या घटनेतून उपस्थित होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.