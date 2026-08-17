MP Nilesh Lanke : संभाजीनगर-अहिल्यानगर मार्गाच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी; पुणे-अहिल्यानगर रेल्वेमार्गाचे अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूर्ण

पारनेर - पुणे-अहिल्यानगर या १३४ किलोमीटरच्या नवीन रेल्वेमार्गाचे अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर या ११० किलोमीटरच्या नवीन रेल्वेमार्गाच्या अंतिम स्थान सर्वेक्षणाला मंजुरी मिळाली आहे, अशी माहिती खासदार नीलेश लंके यांनी दिली..लंके म्हणाले, ‘२०२४ पासून या दोन्ही रेल्वेमार्गांसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर अहिल्यानगरच्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न सातत्याने केंद्र सरकारच्या पातळीवर लावून धरला. केवळ पत्रव्यवहार न करता लोकसभेच्या सभागृहात अनेकदा या मागणीला वाचा फोडली. रेल्वे मंत्रालयाशी संबंधित बैठका आणि रेल्वे समितीच्या बैठकींमध्ये सक्रिय सहभाग घेत प्रकल्पांची सद्यःस्थिती, सर्वेक्षण, डीपीआर आणि पुढील कार्यवाहीचा आढावा घेतला.’.पुणे-अहिल्यानगर रेल्वेमार्गाचे अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूर्ण होणे हा प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याने प्रकल्पाच्या प्रशासकीय व मंजुरी प्रक्रियेला पुढे जाण्यास आवश्यक असलेली दिशा स्पष्ट झाली आहे. या मार्गामुळे अहिल्यानगरला पुणे शहराशी अधिक सक्षम रेल्वे संपर्क मिळण्यास मदत होणार आहे.त्याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर या ११० किलोमीटरच्या नवीन रेल्वेमार्गाच्या अंतिम स्थान सर्वेक्षणाला मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेलाही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. अंतिम स्थान सर्वेक्षणाच्या आधारे पुढील टप्प्यात डीपीआर आणि आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे..नवीन रेल्वेमार्ग प्रकल्पांना मोठी गती!1) पुणे-अहिल्यानगर१३४ किलोमिटरचा नवीन रेल्वेमार्ग अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूर्ण सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार2) संभाजीनगर-अहिल्यानगर११० किलोमिटरचा नवीन रेल्वेमार्ग अंतिम स्थान सर्वेक्षणाला मंजुरी मिळाली.‘पुणे-अहिल्यानगर हा रेल्वेमार्ग केवळ वाहतुकीचा विषय नसून जिल्ह्याच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक विकासाशी निगडित आहे. या मार्गाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होऊन त्याचा लाभ जनतेला मिळेपर्यंत पाठपुरावा करणार.’- नीलेश लंके, खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.