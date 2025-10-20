अहिल्यानगर

Suryakumar Yadav: साईदर्शनाने आनंद मिळाला: कर्णधार सूर्यकुमार यादव; आई वडीलांसमवेत सपत्नीक घेतले साईदर्शन

“Yadav family visits Sai temple for blessings and devotion: दुपारची आरती देखील करता आली. धन्यवाद म्हणालो मी साईबाबांना, त्यासाठी येथे आलो. खूप बरे वाटले आणि आनंद झाला. अशा शब्दात भारतीय टी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने पत्रकारांशी बोलताना आपले मनोगत व्यक्त केले.
Suryakumar Yadav enjoys Sai Darshan with his parents, sharing a spiritual and joyful moment before upcoming matches.

सकाळ वृत्तसेवा
शिर्डी: साईबाबांना माहिती आहे की मी त्यांच्या सोबत काय बोललो ते. सर्वकाही चांगले होत आहे. आई वडीलांसमवेत सपत्नीक साईदर्शन घेतले. दुपारची आरती देखील करता आली. धन्यवाद म्हणालो मी साईबाबांना, त्यासाठी येथे आलो. खूप बरे वाटले आणि आनंद झाला. अशा शब्दात भारतीय टी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने पत्रकारांशी बोलताना आपले मनोगत व्यक्त केले.

